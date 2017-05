Elections présidentielles: les électeurs radiés par erreur des listes à Roanne peuvent se réinscrire jusqu'à dimanche

Les électeurs roannais concernés peuvent se réinscrire jusqu'à dimanche pour pouvoir voter au second tour de la présidentielle. Une mesure exceptionnelle.

Certains Roannais avaient eu une mauvaise surprise en allant voter lors du premier tour de la présidentielle: celui d'avoir été radié par erreur des listes électorales. Cela concerne celles et ceux ayant déménagé à l'intérieur de Roanne et n'ayant pas signalé ce déménagement.

Pour réparer cette erreur, la mairie rouvre les inscriptions ce vendredi, samedi et même dimanche, jour du vote. Il suffira pour les électeurs concernés de se rendre au centre administratif Paul-Pillet, place de l'Hôtel de Ville (entre 8h et 18h vendredi, 8h et 12h samedi, 8h et 18h dimanche) munis d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de l'ancienne carte d'électeur.