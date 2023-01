Elections PS : pas de changement après un nouveau décompte dans les fédérations du Nord-Pas-de-Calais

Les irrégularités et dysfonctionnements pointés du doigt la semaine dernière lors du vote interne des militants PS pour désigner leur premier secrétaire par les partisans de Nicolas Mayer-Rossignol auront finalement accouché d'une souris. Selon le document diffusé aux militants par la direction interne du parti, c'est le sortant, Olivier Faure, qui reste vainqueur du scrutin au plan national comme dans le Nord et le Pas-de-Calais. Olivier Faure recueille 55,4% des voix dans le Nord et 56,8% dans le Pas-de-Calais.

22 voix réattribuées dans le Pas-de-Calais

C'est la fédération du Pas-de-Calais qui cristallisait les critiques. Les partisans du maire de Rouen évoquant un vote avant l'heure à la section de Liévin, des scrutateurs évacués par la police municipale. Au final, les bulletins déposés avant l'heure ont été annulés par la commission de récolement chargée de recompter les voix et de tenir compte des contestations. Nicolas Mayer-Rossignol recueille donc 22 voix supplémentaires dans cette section, celle du responsable de la fédération, Laurent Duporge, maire de Liévin. Ce qui ne changerait rien au résultat final puisque Olivier Faure totalise à l'échelle du département 684 voix contre 520 pour "NMR". Dans le Nord, un "réajustement des résultats suite à la réception de procès-verbaux" aboutit à donner 11 voix supplémentaires à chacun des candidats.