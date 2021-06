Elections régionale et départementale: comment fonctionne le scrutin

Dans les Alpes-Maritimes, les bureaux vont tous ouvrir à 8 heures le matin mais fermeront à différentes heures en fonction de votre commune. C'est la préfecture qui fixe par un arrêté les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux; un arrêté pris en mai dernier et affiché partout cette semaine. Alors que nous ce texte ?

Tous les bureaux du département, dans les 163 communes azuréennes, ouvriront à 8 heures. C'est ensuite que ça se complique. Pour faire simple, les petites communes du haut-pays verront le scrutin se terminer à 18 heures. Pour 33 communes du littoral et du moyen pays ce sera 20 heures.

Antibes

Aspremont

Auribeau-sur-Siagne

Le Bar-sur-Loup

Beaulieu-sur-Mer

Biot

Cagnes-sur-Mer

Cannes

Le Cannet

Cap-d'Ail

Carros

Falicon

Gattières

La Gaude

Grasse

Mandelieu-la-Napoule

Menton

Mouans-Sartoux

Mougins

Nice

Pegomas

Roquebrune-Cap-Martin

Roquefort-les-Pins

Saint-André-de-la-Roche

Saint-Laurent-du-Var

Saint-Martin-Vésubie

Saint-Paul-de-Vence

Théoule-sur-Mer

Tourette-Levens

Valbonne

Vallauris

Vence

Villeneuve-Loubet

Seule 3 communes feront exception: Drap, Le Rouret et Villefranche sur Mer qui elles fermeront leurs bureaux à 19 heures. Une heure de moins souvent à cause de la difficulté qu'ont eu les communes à organiser ce double scrutin, qui nécessite de multiplier les effectifs.

Car en effet, ce double scrutin; élection régionale et élection départementale a posé des problèmes aux communes. Celles qui ne sont pas équipées de machines à voter ont du tout multiplier par deux: les urnes, les bureaux, les présidents, les assesseurs. Compliqué quand on sait en plus que la crise sanitaire oblige aux gestes barrières, d'être vaccinés ou test PCR, du coup les bénévoles ont été moins nombreux. A Nice, la plus grande commune n'a pas de vote électronique et la municipalité se voit donc proposer un nombre de bureaux impressionnant 506 en tout sur 124 sites. Pour ceux qui voteront avec des machines, alors là c'est plus facile car le choix était laissé aux communes de mettre un seul appareil pour les deux votes. Cela signifiait alors la division par deux des assesseurs et présidents.