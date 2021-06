Élections régionales 2021 : Andréa Kotarac, tête de liste du Rassemblement national en Auvergne-Rhône-Alpes

EN 2015, le Rassemblement national était revenu bredouille des élections régionales, ne réussissant pas à remporter une seule région. Pour cette élection de 2021, le parti d'extrême droit est donné en tête au premier tour des élections régionales dans près de la moitié des régions, et reprend donc espoir d'en emporter au moins une. Ce ne ne sera sans doute pas Auvergne-Rhône-Alpes où, à moins de deux semaines des régionales, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez est donné vainqueur au second tour selon un sondage* Ipsos réalisé pour France 3 et France Bleu, avec le RN en deuxième position.

Ce mardi, les radios locales France Bleu de la région AURA reçoivent sur leurs antennes, Andréa Kotarac, tête de liste du Rassemblement national. Et ce alors qu'une candidate du Rassemblement national de la Loire aux élections régionales va être suspendue de participation à la campagne pour avoir relayé des propos antisémites sur son compte Twitter, et que 150.000 personnes (selon les organisateurs, 37.000 selon els autorités) ont défilé ce samedi pour dénoncer "les attaques contre les libertés" qui se multiplient selon eux à la faveur de la montée de l'extrême droite et de lois "liberticides".

à lire aussi Élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : neuf listes déposées en vue du scrutin des 20 et 27 juin

Portrait

André Katorac, qui êtes-vous ? Pourquoi lorsqu'on est électeur de Marine Le Pen, on devrait avoir confiance en vous quand, il y a six ans vous étiez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon ? Et que, dans votre jeunesse, vous étiez engagés du côté des "antifas", pas vraiment les amis de Marine Le Pen,....

André Katorac - Effectivement, je me suis engagé à gauche pour la justice sociale, pour la République, pour l'amour de la France. Et puis j'ai remarqué, au fur et à mesure, après l'élection de 2017, que plusieurs concepts racialistes indigénistes, islamo gauchiste gangrenaient à la fois la France insoumise, des partis, des syndicats, des associations. Et j'ai souhaité quitter le mouvement en appelant à voter pour Jordan Bardela [aux élections européennes NDLR], dont j'estimais effectivement que le Rassemblement national aujourd'hui, c'était le gardien de la République et de l'indivisibilité de la France.

Comment avez-vous été accueilli au sein du Rassemblement national car on a du vous regarder un peu bizarrement quand même ?

André Katorac - C'est ce qu'on dit, en réalité, quand j'ai parcouru le pays, quand j'ai parcouru la France, quand je suis allé à la rencontre des militants, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient de gauche. Et je remarque aussi, à travers les enquêtes qu'énormément d'électeurs de gauche aujourd'hui sont plus à même de mettre un bulletin de vote pour Marine Le Pen que pour une autre personne à gauche. Regardez les manifestations, les marches pour la liberté, les marches contre l'extrême droite. On crie désormais les blancs derrière, les hommes derrière. Tous ces concepts là sont en train de réduire à zéro la justice sociale qui était normalement le cœur d'un combat à gauche. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui le porte.

Droit d'asile, question des réfugiés

Ce week-end, voilà ce que l'on entendait dans l'une des manifestations contre l'extrême droite, "il semblerait qu'en France, seul problème, ce soit la question du droit d'asile, la question des réfugiés. On est où là ? Le problème aujourd'hui qu'il y a dans notre pays, c'est les millions de gens qui sont en train de tomber dans la misère. C'est les plans sociaux qu'il y a dans une grande partie des entreprises, c'est les réductions de postes massives qu'il y a dans tous les services publics". En entendant ça, comment vous réagissez ?

André Katorac - Mais écoutez, Marine Le Pen défend le savoir faire français, défend l'industrie. Moi, je vais vous dire une chose : la gauche et la droite, ça n'existe plus. Quand j'étais élu régional, je suis allée à Alstom hydroélectrique que vous connaissez dans l'Isère, c'est à Grenoble. Quand je suis allé à Ecopla, que vous connaissez, c'est dans la vallée du Grésivaudan, unique fabricant de barquettes en aluminium. J'étais avec les gens qu'on vient d'entendre : on manifestait contre le gouvernement de François Hollande, qui était en train de brader la France. Et aujourd'hui, on a des personnes de la CGT et du Parti communiste, etc. qui est aux élections régionales vont aller certainement faire campagne pour Najat Vallaud-Belkacem, ancienne membre du gouvernement hollande contre qui ils ont manifesté pendant cinq ans. Donc, vous voyez bien que la gauche et la droite n'existent plus. Il y a aujourd'hui des mondialistes, ceux qui ont confiance dans le libre échange, ceux qui pensent que l'avenir de la France, c'est l'Union européenne, c'est le libéralisme. Et de l'autre côté, Marine Le Pen et les localistes qui pensent qu'il faut maintenant relocaliser, réindustrialiser, protéger socialement nos Français.

Partout en France, des avocats, des élus, des candidats, se sont émus d'un tract du Rassemblement national qui stigmatise les "mineurs isolés, responsables de la délinquance". Vous qui venez de la gauche? Ce tract là, vous ne trouvez pas réducteur, offensant, discriminant ?

André Katorac - Il y a deux choses. D'abord, on a entendu le syndicaliste sur le droit d'asile, mais moi, j'ai toujours été pour droit d'asile. Marine Le Pen a toujours été pour le droit d'asile. Le problème aujourd'hui, c'est que seuls cinq pour cent des personnes qui viennent sur notre sol sont éligibles aux critères du droit d'asile. Les autres ne proviennent pas de pays en guerre. Donc, il y a déjà une grande différence. Et puis, on voit aussi qu'en Île de France, par exemple, vous voyez la proportion dans les tribunaux, effectivement, dans les transports, dans les agressions, etc. La proportion des étrangers est juste énormissime.

Le cas Juliette Planche et son partage de propos antisémites

Juliette Planche, une candidate de la Loire, a relégué sur son compte Twitter, qui est d'ailleurs fermé depuis fin mai, des propos antisémites et complotistes d'un militant d'ultra droite, Yann Benedetti, lui-même d'ailleurs condamné pour provocation publique à la haine envers les juifs en récidive. Vous l'avez suspendu de votre campagne, vous ne pouvez pas l'enlever de votre liste puisque les listes sont bloquées. Qu'est ce que vous faites d'elle au delà du 27 juin ? Elle sera élue ?

André Katorac - D'abord, on verra. Elle s'expliquera et la commission de discipline jugera. C'est un État de droit, il y a un principe du contradictoire. Je ne suis pas le juge, Mediapart encore moins. Donc, on fait les choses dans les règles. Peut-être que ça existe dans la démocratie maintenant. Moi, je suis petit fils de résistant, docn la famille a suffisamment bataillé pour que j'ai quelque chose à dire à votre antenne ou à me justifier. Je constate parallèlement que monsieur Edwy Plenel nous dit que je suis complotiste. Moi, j'ai regardé un petit peu. Il y a un journaliste qui s'appelle Elégant Carte qui a expliqué que ma campagne en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'elle était dynamique puisque les sondages nous placaient un score historique, disaient que notre campagne était financée par Moscou, que Poutine voudrait s'emparer d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez quelqu'un qui vous dit "vous êtes complotiste" et je regarde parmi ses rédacteurs et il y en a un qui a écrit que ma campagne serait dirigée par Poutine. Mais attendez, c'est farfelu. Donc, il faut aussi attacher de la crédibilité à celui qui écrit.

Mais vous n'avez pas répondu sur le fond, est ce que vous vous cautionner ces propos ? Ou est ce que vous faites en sorte de vous débarrasser de Mme Planche d'une manière ou d'une autre ?

André Katorac - Je vous le répète, la lutte contre l'antisémitisme fait partie de ma famille. D'abord la mienne. Marine Le Pen n'est pas antisémite. Je pense que tous vos auditeurs le savent et le Rassemblement national encore moins. On ne peut pas surpasser des statuts, pas des règles. Il faut saisir la commission de discipline. Je l'ai fait dès le lendemain. Il faut que l'intéressée soit entendue et, le cas échéant, que cette commission de discipline tranche maintenant. Moi, je ne peux pas faire autre chose que de la mettre en retrait de la campagne. Le temps de cette procédure.

Je remarque par exemple que dans votre département, en Isère, Mme Najat Vallaud-Belkacem a un candidat qui, sur les réseaux sociaux aussi, il rêvait de voir des CRS brûler.

Il a aussi été écarté...

André Katorac - Ça n'a pas attiré autant l'attention des médias. Je constate que chez Laurent Wauquiez, on a un député LR, monsieur Péru, qui va prêcher dans les mosquées à Villefranche-sur-Saône pour aller chercher des votes communautaristes en pleine campagne électorale. C'est pas comme ça qu'on se bat contre le communautarisme. Et ce n'est pas avec des articles de journaux d'extrême gauche qui souhaitent déstabiliser évidemment notre liste qu'on va se faire avoir.

Laurent Wauquiez, principal adversaire

Andréa Kotarac, d'après les sondages, votre adversaire principal. Laurent Wauquiez est en tête. Vous êtes deuxième. Il parle beaucoup de sécurité depuis six ans. C'était d'ailleurs un axe fort de son mandat. Vous aussi, vous parlez beaucoup de sécurité. La sécurité n'est pas forcément une prérogative du conseil régional. Est ce que là, il n'y a pas un leurre du côté des électeurs ?

André Katorac - Je crois d'abord que la principale demande, le principal besoin de nos électeurs, là, ce sont les enquêtes qui le prouvent, c'est la sécurité. La région peut agir sur la sécurité dans les lycées. Elle peut agir sur la sécurité dans les TER. Elle peut agir aussi indirectement sur la sécurité à travers ses subventions. Moi, je dis simplement que je fais de cette thématique là, ma priorité, mais dans une philosophie complètement différente de celle de Laurent Wauquiez. Il fait du quantitatif. C'est un bon communicant. Il explique qu'au nombre de tourniquet qu'il aura installé au nombre de lignes budgétaires qu'il aura additionnées, l'insécurité sera réglée. Pas du tout. Moi, je fais du qualitatif. Quand Laurent Wauquiez nous dit : il faut deux agents de sécurité par lycée. Je ne partage pas du tout ça. Il y a des lycées où il n'y a pas besoin d'agents de sécurité parce que ça se passe bien. Il y en a d'autres où il en faut six ou sept. Donc moi, je souhaite nommer un référent sûreté par lycée qui puisse nous faire remonter les besoins dans chaque lycée. En matière de sécurité, notre réponse sera, si je préside la région, des formation pour les professeurs et aussi pour le personnel lié à la région afin qu'ils puissent savoir comment réagir face à l'ultra violence, comment réagir face à l'islamisme. On s'en souvient avec les minutes en hommage à Samuel Patty, il y avait un tas d'incidents partout. Et puis, ça ira jusqu'à l'envoi d'agents de sécurité compétents pour intervenir en milieu scolaire, là où ce sera nécessaire.

Dans votre tract de campagne, il y a marqué, "nous recruterons des agents de sécurité pour l'ensemble des transports régionaux en élevant leur nombre de 320 à 500". DOnc ça c'est quand même quantitatif.

André Katorac - Sur La brigade ferroviaire. Effectivement, là aussi, Laurent Wauquiez est très communicatif en expliquant qu'il a doublé les budgets. Oui, il a doublé les budgets et c'est passé à 160 millions et au niveau du nombre d'agents, très bien. Mais sur une région grande comme l'Irlande, avec des milliers de voyages par jour dont la sécrité est la première thématique. Je suis désolé. Il en faut plus. D'ailleurs, vous allez voir les personnels de la SUGE Sécurité ferroviaire, ils vous diront qu'ils font très bien leur travail, mais que malheureusement, ils sont dépassés parce que aujourd'hui, l'insécurité touche absolument toutes les lignes.

Les transports

Le problème des transports, c'est aussi la qualité de service. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a 200.000 Auralpins qui prennent le TER quotidiennement sur des lignes en Saint-Etienne, Lyon, Grenoble et Chambéry qui sont dégradées. Et que dire de Lyon-Clermont, où il faut deux heures 24 pour y aller quand il faut une heure et demie en voiture? Qu'est ce que vous faites là ?

André Katorac - Ma priorité à moi, c'est le Lyon-Clermont d'abord, parce que c'est symbolique. On est dans une fusion de deux régions Auvergne et Rhône-Alpes et on a seulement douze trajets par jour entre ces deux capitales là aujourd'hui. Moi, je prends ma voiture quand je fais Clermont-Lyon ou Lyon-Clermont parce que c'est deux fois moins cher et pratiquement deux fois plus rapide. Un jeune étudiant préférera toujours prendre un Blablacar à 10 euros qu'un TER qui met beaucoup plus de temps entre 20 et 30 euros. Donc, ce n'est pas normal. On ne peut pas être un militant ferroviaire ou un écologiste qui prend le train. On doit agir pour la région pour servir les gens au quotidien dans leurs trajets domicile.

Concrètement, que demandez-vous à la SNCF et à l'État ?

André Katorac - Sur le Lyon-Clermont, c'est à la fois les rames et l'investissement sur les rails. Sur le Lyon Saint-Etienne, qui est la ligne la plus empruntée de France après l'Ile de France, Laurent Wauquiez nous avait promis une forme de RER à la Lyonnaise. On va dire je n'aime pas trop ce modèle là parce que Paris n'est pas un modèle. Mais on en est loin. On en est loin. En heure de pointe, on en est loin puisque là, c'est l'inverse. Là, c'est surtout un investissement du rail parce qu'à la moindre pluie, il y a des affaissements sur la ligne. Et ça, c'est juste inacceptable sur la ligne la plus la plus empruntée.

Et justement il y a le nœud ferroviaire autour de Lyon, mais il y a aussi des Ardéchois qui nous écoutent. Les trains sur la rive, de l'autre côté du Rhône en Ardèche, c'est possible ? Vous en voulez ? Il y a des études, laurent Wauquiez est pour, pour la gauche est pour, et vous ?

André Katorac - Depuis 1973, il n'y a pas un train de voyageurs qui a traversé l'Ardèche. Là-dessus, je crois qu'il faut coopérer avec la région Occitanie, qui a commencé à rouvrir les petites lignes de la rive droite du Rhône et en rouvrant ces petites lignes droites, ces trains auront l'obligation de repasser par l'Ardèche mais ils traversont à vide. C'est juste absolument stupide ! Là-dessus, il faut coopérer avec Occitanie pour permettre à des gens, notamment beaucoup d'Ardéchois qui travaillent aussi dans la Drôme. Il y a des flux, il y a des embouteillages et là, le train est utile pour les habitants. Moi, je veux faire de l'utile : pour chaque euro qui sera dépensé pour le ferroviaire, je veux que ça change la vie au quotidien de certaines personnes. C'est pas en mettant 130 millions d'euros sur un Lyon-Turin et un projet européen que vous allez changer la vie du quotidien, des Ardéchois, des Drômois, des petites lignes et des gens qui souhaitent laisser la voiture au garage.