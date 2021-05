Élections régionales 2021 : découvrez les têtes de liste de chaque parti pour les Hautes-Pyrénées

Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochain. Il s'agit d'un scrutin de listes à l'échelle de l'Occitanie. Voici, pour les Hautes-Pyrénées, celles et ceux choisis pour conduire les différentes listes.

Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochain et 158 sièges sont à pourvoir à l'échelle de la région, avec, pour chaque parti, une liste dans chaque département. France Bleu vous propose de retrouver dans cet article la personnalité (ou le binôme) qui mènera la liste dans les Hautes-Pyrénées pour chaque parti. C'est la gauche qui, depuis plus de 20 ans, tient les rênes du Conseil régional en Occitanie (et auparavant dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussilon).

Liste Parti Socialiste et alliés

La présidente sortante du Conseil régional, Carole Delga, est candidate à sa succession. Dans les Hautes-Pyrénées, la liste sera menée par Jean-Louis Cazaubon, lui-même actuellement vice-président et par ailleurs maire de Poueyferré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste Europe Ecologie / Les Verts et alliés

C'est le conseiller régional écologiste sortant Romain Pagnoux qui sera tête de liste dans les Hautes-Pyrénées, en binôme avec Claire Tareau. La liste est portée à l'échelle régionale par la candidature d'Antoine Maurice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste Rassemblement National et alliés

C'est le secrétaire départemental du Rassemblement National, Olivier Monteil, également conseiller régional d'opposition, qui conduira la liste RN dans les Hautes-Pyrénées, l'avocat Jean-Paul Garraud portant lui la candidature régionale du parti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste Les Républicains et alliés

L'élu tarbais Romain Giral a été désigné tête de liste des Républicains dans les Hautes-Pyrénées. Il est aussi président du parti LR dans le département, et part dans cette campagne avec le soutien du maire de Tarbes, Gérard Trémège. La liste régionale de LR est menée par le député haut-garonnais Aurélien Pradié.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste LREM et alliés

Un deuxième élu tarbais est en lice dans cette élection régionale, en l'occurrence le premier adjoint Pascal Claverie. Il portera dans les Hautes-Pyrénées la liste de Vincent Terrail-Novès, sans étiquette mais soutenu par la majorité présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste La France Insoumise et alliés

Victoria Klotz, Bagnéraise, conduira la liste France Insoumise dans les Hautes-Pyrénées. La liste LFI est, pour l'Occitanie, menée par la conseillère régionale sortante Myriam Martin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liste Lutte Ouvrière et alliés

La liste Lutte Ouvrière pour les régionales est portée par Malena Adrada. Pour les Hautes-Pyrénées, sa liste sera défendue par François Meunier.

Liste Occitanie écologiste et citoyenne

La liste dispose notamment du soutien du parti régionaliste Occitanie Pais Nostre, et de Résistons ! le parti de Jean Lassalle. Dominique Darrozes sera tête de liste pour les Hautes-Pyrénées. C'est le Gersois (candidat en Haute-Garonne) Jean-Luc Davezac qui est tête de liste régionale.

Liste Union Essentielle

Une 9e liste a été déposée en Occitanie pour cette élections, liste citoyenne représentée par Thierry Vogel dans les Hautes-Pyrénées et dont Anthony Le Boursicaud est la tête de liste régionale.