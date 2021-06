Elections régionales 2021 : Julien Bayou, tête de liste EELV, détaille son programme

La liste de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts (EELV) ,tête de liste en Ile-de-France pour les régionales, s'appelle "L'Ecologie évidemment".

Le secrétaire national d'EELV propose ce qu'il appelle un "Green new deal" et il souhaite investir trois milliards d'euros dans l'écologie. Le plan de financement de toutes les mesures sera présenté jeudi prochain, précise-t-il.

Julien Bayou veut "relocaliser l'économie"

EELV veut investir dans les activités les plus créatrices d'emplois. "Les activités qui sont favorables au climat sont les plus créatrices d'emplois", assure Julien Bayou.

Il cite l'exemple de la rénovation thermique qui est créatrice d'emplois, notamment pour les PME, dit-il, mais aussi bonne pour le climat et pour la santé. Ce cercle vertueux s'applique aussi pour l'agro-écologie.

Il veut tripler les terres agricoles en Ile-de-France sur le plateau de Saclay par exemple ou dans le triangle de Gonesse. "Il faut protéger ces terres agricoles".

L'enjeu, c'est aussi la transmission, assure-t-il. Selon lui, il faut favoriser l'emploi en facilitant l'installation de nouveaux agriculteurs alors que beaucoup vont partir à la retraite dans les dix prochaines années. Il défend également l'idée de salarier des paysans "pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier".

EELV veut appliquer les mesures de la Convention citoyenne

Dans le programme de la liste "L'Ecologie évidemment", il y a aussi la promesse d'appliquer les propositions de la Convention citoyenne. Il y en a 149 et Julien Bayou regrette que seule 10% aient été repris.

Il veut par exemple agir contre les pesticides, pour la rénovation thermique, sur les transports du quotidien, sur la réduction des nuisances aériennes et de la publicité proposée sur écrans numériques. Il estime que sur tous ces sujets "on peut agir au niveau de la région".

Un Passe Navigo Plus

L'une de ses mesures phares concerne le Passe Navigo. Ce passe "Navigo plus" permettrait non seulement d'utiliser les transports en commun, mais aussi les vélos, trottinettes et autres engins en libre-service. Il regrouperait 20 modes de déplacements. Sur la question du financement de cette mesure : "Cela sera à tarif constant", dit-il.

La sécurité dans les transports

Julien Bayou indique vouloir investir dans les transports du quotidien : "L'enjeu, c'est la propreté, la fiabilité et la sécurité". Il faut plus de moyens humains, assure-t-il.

Face à l'insécurité des femmes dans les transports, le secrétaire national écologiste explique : "Nous voulons remédier à la fatalité du harcèlement dans les transports en portant plainte en lieu et place des victimes, en accompagnant bien sûr les victimes mais quand elles ne veulent pas porter plainte, parce que c'est une charge mentale supplémentaire, avec leur accord, nous pourrons porter plainte en lieu et place des victimes pour faire reculer l'impunité des agresseurs".

Julien Bayou propose aussi des brigades de tranquillité qui seront présentes dans les trains.

