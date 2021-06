Elections régionales 2021 : les propositions des candidats pour l'emploi en Ile-de-France

Dans "2 minutes pour choisir", France Bleu Paris décrypte les programmes des candidats aux élections régionales en Ile-de-France. Alors que le premier tour c'est ce dimanche 20 juin on se penche sur leurs propositions pour relancer l'économie et l'emploi en Ile-de-France.

C'est peu dire que l'emploi et la relance économique sont des sujets centraux de cette campagne des régionales : l'an dernier le nombre de Franciliens n'ayant pas du tout travaillé a augmenté de 15%, ce qui représente 100.000 personnes de plus à Pôle Emploi. La crise sanitaire impose donc ce thème aux candidats aux élections régionales et la plupart l'abordent sous l'angle de la "relance économique".

Sauver l'emploi existant

Pour maintenir l'activité économique, Valérie Pécresse met en avant un fonds régional de 200 millions d'euros. Il doit venir en aide aux PME franciliennes. La présidente sortante de l'Ile-de-France propose aussi de faire entrer la Région au capital de 150 entreprises et d'effacer la dette Covid de 7.000 d'entre elles.

Jordan Bardella pour le Rassemblement national souhaite prolonger les prêts à taux zéro pour les entreprises qui n'entrent pas dans les critères des prêts garantis par l'Etat. La socialiste Audrey Pulvar veut lancer un plan d’urgence et de sauvegarde des commerces locaux.

Créer du travail

Plusieurs candidats proposent aussi des aides pour développer et créer des postes dans plusieurs domaines, dont l'économie sociale et solidaire. L'écologiste Julien Bayou promet 200.000 emplois en cinq ans dans les métiers du soin, la production d'énergie, l'agriculture. Il envisage de réorienter les subventions économiques et la commande publique vers les PME locales et de l'économie sociale et solidaire.

L'économie sociale et solidaire dans laquelle Clémentine Autain de la France Insoumise veut créer 30.000 emplois. C'est 5.000 chez Laurent Saint-Martin pour La République en Marche.

Des postes pour les jeunes

Le candidat La République en Marche propose un "capital jeune" sous la forme d'une aide de 5.000 euros pour les 18 / 30 ans qui veulent créer leur entreprise. Idée reprise par Jordan Bardella au Rassemblement national. Il défend un fonds d’investissement de 500 millions d’euros pour accompagner les jeunes qui montent leur activité.

Plusieurs candidats proposent aussi d'utiliser l'épargne des Franciliens pour soutenir nos entreprises. Chez la socialiste Audrey Pulvar c'est un "Livret A régional" avec un intérêt garanti qui permettra d'appuyer les PME. Laurent Saint-Martin veut créer un "Fonds d'épargne populaire" où pour chaque euro versé par un Francilien, la Région double la mise et l'argent soutient les investissements locaux. Idée que l'on retrouve enfin chez Valérie Pécresse.

En Ile-de-France, ils sont onze à briguer la présidence de la région. Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Eric Berlingen (UDMF), Victor Pailhac (REV), Fabiola Conti (Volt) et Lionel Brot.