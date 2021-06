Elections régionales 2021 : les propositions des candidats pour les lycées

Les lycées, c'est un des points noirs de la Région. Certains vétustes, d'autres abîmés, voire dangereux. On peut citer le lycée Rabelais dans le nord de Paris fermé en urgence après une tempête. Ou celui de Coulommiers où les élèves dénoncent les fuites et les murs moisis. C'est aussi le bilan sur lequel la présidente sortante est la plus attaquée. Alors Valérie Pécresse se défend. Elle assure avoir rénové 100 établissements, et promet 100% de lycées neufs ou rénovés d'ici 2027.

Ce credo du 100% est d'ailleurs repris par certains de ses adversaires. Laurent Saint-Martin pour La République En Marche et Audrey Pulvar chez les socialistes sont sur cette même ligne. L'écologiste Julien Bayou promet lui cinq milliards d'euros pour un plan de rénovation « massif ». Cinq milliards c'est également le montant avancé par Clémentine Autain pour la France Insoumise.

Plus vague, Jordan Bardella pour le Rassemblement national s'avance seulement sur une rénovation "accrue", mais sans détails chiffrés.

Mieux vivre au lycée, c'est aussi y vivre en sécurité

Après une année marquée par des rixes entre bandes, les candidats aux élections régionales se saisissent aussi de cette question de la sécurité même si ce n'est pas une prérogative de la Région. Jordan Bardella promet de multiplier par trois le nombre de Brigades de sécurité affectées aux lycées. Créées par Valérie Pécresse en 2019, il y existe trois actuellement. La présidente sortante en promet huit, une par département. Elle souhaite aussi installer des caméras dans tous les établissements.

Audrey Pulvar et Julien Bayou, gauche et écolo, appuyent eux plutôt sur la prévention avec des médiateurs dans les lycées. Et Laurent Saint-Martin veut lancer une application pour donner l'alerte en cas de bagarre.

Plusieurs visions du lycée de l'avenir

En dehors de ces deux gros thèmes, chaque candidat a son idée de ce à quoi devront ressembler les lycées dans les années qui viennent, et leurs priorités divergent.

Laurent Saint-Martin, candidat La République En Marche le veut "inclusif", pour que chaque lycéen handicapé ait une place près de chez lui. Valérie Pécresse le souhaite "connecté" avec du wifi partout, des écrans dans chaque classe et des manuels numériques. Clémentine Autain le voit plus "sain", avec des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air dans les établissements. Pour Audrey Pulvar il doit être "ouvert" avec l'accès possible aux bâtiments hors du temps scolaires pour que les Franciliens viennent y pratiquer des activités sportives ou culturelles. Les écologistes axent sur le "bio et local" à la cantine.

Tout cela, ce sera possible quand le premier point, celui de la vétusté sera réglé. Et cela coûte très cher... Pendant la dernière mandature, le budget consacré à la rénovation des lycées s'est élevé à plus de deux milliards et demi d'euros.

En Ile-de-France, ils sont onze à briguer la présidence de la région. Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Eric Berlingen (UDMF), Victor Pailhac (REV), Fabiola Conti (Volt) et Lionel Brot.