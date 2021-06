Elections régionales 2021 : les propositions des candidats pour notre sécurité

Dans "2 minutes pour choisir", France Bleu Paris décrypte les programmes des candidats aux élections régionales en Ile-de-France. Alors que le premier tour c'est ce dimanche 20 juin on se penche sur leurs propositions pour améliorer la sécurité en Ile-de-France.

Cela n'est pas une prérogative des Régions, et pourtant la sécurité s'est bien imposée comme un thème de campagne de ces élections, car c'est une préoccupation des Franciliens,. Selon un sondage France Bleu, 44% des habitants de notre région se disent inquiets de la délinquance. C'est même le sujet qui arrive en tête, devant l'immigration, l'environnement, et le chômage.

Plus de sécurité dans les transports en commun

C'est donc par le biais de l'organisation des transports que les candidats aux élections régionales se saisissent de cette question de la sécurité. Celui du Rassemblement national en tête : Jordan Bardella propose de recruter deux agents armés pour chaque gare d'Ile-de-France, RER, métro et Transilien, mais il ne chiffre pas ce projet pourtant coûteux. La présidente sortante, Valérie Pécresse, avance le nombre de mille agents de sécurité supplémentaires sur le réseau francilien avec un centre de commandement unique. Une proposition assez proche de ce que souhaite mettre en place Laurent-Saint-Martin. Le candidat La République en Marche veut mieux coordonner les différentes forces qui interviennent dans les transports et créer une "police régionale".

A gauche Audrey Pulvar promet un agent dans chaque rame ou train en soirée. Julien Bayou pour les écologistes souhaite des Brigades de prévention des violences et une lutte accrue contre les agressions sexistes. Enfin pour la France Insoumise Clémentine Autain veut plus de présence humaine dans les transports, financée par l'interdiction de la vidéo-surveillance.

Une quasi unanimité pour la vidéo-surveillance

Clémentine Autain est la seule à vouloir se passer de ce système qui s'est largement développer ces dix dernières années. Laurent Saint-Martin pour La République EN Marche souhaite généraliser cette surveillance audio et vidéo dans les transports. Valérie Pécresse promet 100% de bus, trams, trains et gares vidéo-protégés dès la fin de l'année si elle est réélue.

Enfin, hors transports cette fois, la socialiste Audrey Pulvar envisage d'aider les communes à installer des caméras dans leurs rues.

Un soutien aux polices municipales

A Paris la police municipale doit voir le jour à la rentrée de septembre. Mais déjà une commune d'Ile-de-France sur trois en est dotée. Valérie Pécresse mais aussi Audrey Pulvar et Laurent-Saint-Martin proposent d'aider à former et équiper ces policiers dits "de proximité". Jordan Bardella pour le Rassemblement national veut lui doubler les budgets locaux consacrés à la sécurité.

En Ile-de-France, ils sont onze à briguer la présidence de la région. Valérie Pécresse (Libres !), Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Eric Berlingen (UDMF), Victor Pailhac (REV), Fabiola Conti (Volt) et Lionel Brot.