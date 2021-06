Élections régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem, tête de liste PS en Auvergne-Rhône-Alpes

Être candidate

France Bleu - Votre liste s'appelle l'Alternative. C'est qui ou quoi l'alternative ? C'est vous ?

Najat Vallaud-Belkacem : L'Alternative c'est déjà une liste de rassemblement de la gauche. C'est important de le préciser puisque je suis la tête de liste mais il y a aussi bien dans cette liste des socialistes, des radicaux de gauche, des militants de Cap écologie, des militants d'une dizaine de formations politiques différentes à gauche et puis des citoyens qui se reconnaissent tout simplement dans la nécessité de changer le projet de cette région. Cela fait 5 ans et demi maintenant que nous sommes engagés avec Laurent Wauquiez dans quelque chose qui a la fois ne protège pas les habitants et ne prépare pas l'avenir donc l'alternative c'est préparer les habitants, préparer l'avenir.

Après votre défaite en 2017 aux législatives, vous avez décliné plusieurs invitations à conduire des listes. Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a convaincu de repartir ?

Un sentiment d'urgence, je crois. C'est à dire que d'une certaine façon, c'était bien agréable, en effet, depuis 2017, de m'être retirée du champ politique immédiat, de prendre de la distance et de regarder un peu comme spectatrice ce qu'il se passait et de l'analyser. Mais aujourd'hui, je vois le débat public se dégrader considérablement. Je vois le climat politique devenir de plus en plus violent. Soyons honnête avec les choses telles qu'elles sont. Je vois à l'échelle de ma région que j'aime et que j'ai envie de défendre une politique publique qui est conduite depuis 2015, qu'il l'affaiblit profondément alors même qu'on vient de traverser la crise du Covid-19, la crise économique qui l'accompagne et que nous en sommes à 700 000 chômeurs quand même dans une région comme celle là, qui n'est pas la plus pauvre de France.

Vous le savez bien, mais 700.000 chômeurs, une difficulté particulière pour la jeunesse qui va avoir un mal fou à entrer sur le marché du travail. Eh bien moi, je me dis, mais en fait, on ne va pas laisser se poursuivre des politiques publiques qui ont laminé la formation, qui n'ont pas investi dans les protections minimales pour les habitants, que ce soit le logement, l'accès à la santé, l'accès aux transports pour se déplacer, pour être mobile, pour s'émanciper. Et donc, je me dis qu'il faut venir ici présenter autre chose. Et les électeurs feront leur choix dimanche et dimanche prochain. Mais moi, je pense vraiment que notre région mérite mieux.

L'emploi et la formation professionnelle

Votre première priorité, c'est l'emploi. Et vous proposez vous proposez que la région se porte garant pour que 500.000 jeunes trouvent un premier emploi. Ça veut dire quoi ?

Ça veut dire que je suis pour des politiques publiques efficaces. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai exercé des responsabilités dans nombre de collectivités et même au niveau de l'Etat. Donc je sais ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a. La région, c'est une collectivité, mais qui est la mieux placée au monde pour s'occuper de l'emploi parce qu'elle a en charge le développement économique. Donc, elle est au contact de toutes les entreprises. Elle sait quelles sont les entreprises qui recrutent, qui ont besoin de main d'œuvre et qui n'en trouve pas à 325 000 offres d'emplois non pourvues sur notre territoire, tout de même. Elle est en charge de la formation, notamment de la formation professionnelle.

Donc, elle s'est ajustée. Finalement, les besoins des entreprises. Et puis les besoins de qualification des individus. Moi, je veux qu'elle aille un peu plus loin et qu'elle se porte véritablement garante de l'accès, notamment au premier emploi qui est le plus difficile en ce moment. Parce que des jeunes, finalement, se retrouvent des mois durant sur le marché du travail sans trouver de solution, perdent confiance en eux et se voient à chaque fois rétorquer que comme ils n'ont pas de première expérience, ils peuvent pas être embauchés ailleurs

Mais justement, l'emploi ça va avec la formation...

Absolument. Donc, la région, qu'est ce qu'elle va faire? D'abord, elle va faire se rencontrer l'offre et la demande. Elle va former les jeunes en question pour qu'ils puissent exercer les métiers attendus dans tous les secteurs industriels, agricoles. Enfin, tous les secteurs, on en a besoin, numériques et d'autres. Et ensuite, elle fera quelque chose de tout à fait nouveau, c'est à dire qu'elle prendra en charge tous les freins qui peuvent exister à la conclusion du contrat première embauche. Que ce soit la période d'essai, si l'entreprise hésite à embaucher, nous prendrons en charge la période d'essai. Que ce soit les frais de transport ou de logement du jeune, si le job se situe à l'autre bout de la région, nous prendrons en charge transport et logement. Mais nous aurons un devoir de résultat, c'est à dire que les gens qui cherchent un emploi entre 18 et. Ils n'y arrivent pas, nous leur trouverons, nous les mettrons en emploi avec certitude. Je sais que nous pouvons le faire et nous allons le faire.

Quelles sont les solutions que vous souhaitez mettre en place pour les apprentis notamment en matière d'information et d'orientation, ainsi que pour les entreprises qui veulent transmettre leur savoir-faire ?

Absolument, et je la remercie infiniment pour cette question. Parce que l'alternance, l'apprentissage, c'est en effet une formidable école de la vie et surtout de l'apprentissage d'un métier de la découverte du monde de l'entreprise. Et donc, moi, je souhaite le développer énormément. C'est une compétence partagée qui relève maintenant notamment de l'État. Mais nous interviendrons en la matière, notamment au lycée, quand il s'agira de promouvoir le passage en alternance et en apprentissage. De manière générale, l'orientation dans nos lycées doit être repensée pour permettre au maximum de nos jeunes de savoir où ils vont.

Mais est ce qu'elle ne doit pas intervenir plus tôt ? Le lycée, on se dit que c'est déjà parfois presque trop tard. Il y a des jeunes qui qui cherchent et qui doivent trouver leur voie en sortie de collège. Pourquoi les envoyer au lycée?

Oui, bien sûr. Mais en vérité, en sortie de collège, c'est déjà le cas. Lorsque vous sortez du collège et que vous décidez d'aller en seconde professionnelle, par exemple, vous pouvez décider de le faire en alternance et donc, c'est ce genre de choses que nous soutiendrons. Nous nous estimons que tout ce qui permet aux jeunes d'être en contact avec le monde de l'entreprise tôt est le bienvenu. Pas trop tôt non plus. Il ne faut pas exagérer. Mais tôt, c'est à dire. Par exemple, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'avais introduit dès la classe de sixième la possibilité de recevoir dans l'établissement scolaire des chefs d'entreprises qui viennent parler de leur activité, d'aller faire des visites en entreprise régulières et de pas attendre le fameux stage de la classe de troisième. Parce que je pense que les jeunes à qui on demande de choisir leur orientation professionnelle, il faut qu'il soit éclairé en amont sur tous ces sujets là.

Donc, vous avez raison de dire que la région a une compétence sur l'orientation des jeunes qui est extrêmement importante. Et c'est pourquoi moi, je veux qu'on soit là pour les accompagner dans la réussite scolaire sur Parcours Supps. Et les parents comprendront de quoi je parle. C'est devenu très difficile pour les jeunes de s'y retrouver quand ils sont en première ou en terminale pour savoir ce qu'ils doivent écrire dans Parcours sup. Nous serons là pour créer un véritable service public, de l'accompagnement à l'orientation et leur permettre toutes les chances de réussite. Et c'est vrai que les réussites. Vous savez, elles sont diverses et ça peut passer par des filières générales, des filières professionnelles. L'apprentissage du moment qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut.

L'écologie

Les questions d'environnement doivent-elles être portées par des convention citoyennes (dont on a vu que les propositions ne sont pas trop retenues) ?

Chez nous l'écologie est une conviction absolument profonde, une de nos priorités évidentes. C'est à dire que sitôt que nous arrivons aux responsabilités, nous déclarons l'état d'urgence climatique. Parce que vous le voyez bien, c'est pas à vous que je vais le démontrer ici. Le changement climatique dans une région comme la nôtre, avec nos montagnes, avec notre agriculture, avec notre viticulture, on le voit tous les jours avec la pollution de l'air. Donc, du coup, il faut agir. Il faut réagir. L'État d'urgence climatique, ça veut dire que plus aucune décision n'est prise à la Région, plus aucun financement n'est adopté à la Région sans qu'on se soit au préalable assuré que ce qu'on finance ne va pas dégrader l'environnement et qu'au contraire, ce qu'on finance va améliorer l'état ou notre impact sur l'environnement. Donc, ça veut dire les aides aux entreprises, les aides à l'agriculture, à la montagne doivent être pensées pour accompagner les acteurs dans la transition, la mutation de leurs métiers respectifs, par exemple en montagne.

Oui, en 50 ans, on a perdu un mois d'enneigement par an. Il faut se faire à cette idée. Il faut diversifier les activités de la montagne, y compris pour permettre à nos acteurs de la montagne de survivre plutôt que de financer des canons à neige de façon indistincte, y compris sur des versants dans lesquels vous n'avez plus de neige naturelle et donc où vous allez juste consommer de la ressource en eau pour rien. Il y a une politique intelligente et de préparation de l'avenir à avoir en matière de changements climatiques. Déclarer l'état d'urgence climatique, c'est ça, c'est que toutes nos décisions deviennent cohérentes par rapport à cet objectif. Le Parlement climatique et social dont parle madame, c'est en effet une espèce de conférence citoyenne, mais pérenne. C'est toute la différence avec ce qui a été fait par le gouvernement. Quand vous réunissez pour quelques mois des citoyens tirés au sort et que vous leur dites faites moi des propositions, vous pouvez, comme l'a fait Emmanuel Macron à la fin, et c'est déplorable, retenir deux propositions sur je ne sais plus combien, 90. Et puis vous clôturez le chapitre et vous dites merci, mesdames et messieurs, au revoir. Eh bien nous ce n'est pas du tout ce qu'on fera, c'est à dire qu'on aura une structure pérenne, permanente, installée à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, je le dis qui sera composée de citoyens tirés au sort, d'une part, dont 25% auront moins de 25 ans, parce que je veux, sur-représenter d'une certaine façon les jeunes dans cette réflexion, mais aussi des ONG, des associations comme la FNE, par exemple, en fera partie.

Et ce parlement climatique et social aura vocation à quoi ? D'abord à éclairer l'opinion publique qui a besoin de savoir ce qui se passe sur la mer de glace, qui a besoin de savoir la sécheresse etc. donc, une fois tous les 15 jours, il y aura une conférence de presse qui dira ce qu'est en train de devenir notre région. Deuxièmement, il servira à évaluer nos politiques publiques. Donc, ce parlement nous dira à la région, là vous avez eu tort d'adopter telle décision, on vous demande de corriger le tir, etc. Donc ça, c'est quand même très important, surtout si c'est une structure qui dure dans le temps, donc à laquelle on ne peut pas dire merci au revoir.

Et puis, troisièmement, faire des propositions et notamment pour toujours veiller à ce qu'on ne fasse pas de l'écologie sans prendre en compte la dimension sociale. Parce qu'en fait, c'est le vrai sujet du temps, c'est important d'aller vers la transition écologique mais il faut toujours la penser en se disant : "et les plus vulnérables, comment ils s'en sortent ?" Dans l'affaire, OK, je promeus les aliments bio, mais est ce que les plus vulnérables ont les moyens de se le payer? Je dis, on fait une zone à faible émission et donc il ne faut plus rouler dans des voitures polluantes, mais est ce que les plus vulnérables ont les moyens de changer leur voiture ? Et c'est comme ça qu'on adopte les politiques qui permettent aux plus vulnérables de profiter aussi et d'aller de même vers cette transition écologique.

Les transports et les TER

Les transports, les mobilités et donc forcément les TER. On entend partout, dans tous les territoires de la région, des plaintes des usagers concernant les fréquences de lignes, de dessertes, de trajets et de tarifs. Il va falloir établir des priorités. Quelles sont les vôtres ?

Je les résumerai ainsi, d'abord un investissement massif dans le train. Aujourd'hui, qui doute un instant du fait que nous ayons besoin de liaisons dans cette région, surtout depuis que la région est devenue Auvergne Rhône-Alpes. C'est quand même d'une tristesse infinie et d'un gâchis incroyable que de constater qu'on a toujours les mêmes difficultés à aller par exemple de Lyon à Clermont. Depuis 2015 il ne s'est rien passé. Donc, d'abord, assurer des liaisons et la fluidité de liaisons entre des villes qui paraissent un peu évidentes. Par exemple, Lyon/Grenoble, Lyon/ Annecy, Lyon/Chambéry, tout ça doit être fluidifié. C'est pour ça que moi, je suis en faveur, évidemment, des travaux sur les accès au Lyon-Turin parce que c'est ce qui nous permet de développer finalement ces voies qui vont permettre de parcourir plus rapidement ces distances là grâce au ferroviaire.

Mais pour revenir à votre question, au delà du développement d'un certain nombre de lignes, de RER métropolitain, donc de nouveaux projets., il faut aussi rouvrir des lignes, des petites lignes, comme on dit, qui ont fermé indûment ces dernières années. Pensez au cas par exemple, on en parle beaucoup de Thiers/Boën , qui est vraiment une incompréhension pour les habitants parce que ça dégrade le service public ferroviaire. Et puis, ça finit par enclavés des habitants. C'est à dire que quand vous n'avez plus de solutions de transports collectifs après, vous ne supportez pas d'entendre des gens venir vous dire : "arrêtez de prendre votre voiture". Ben oui, quel choix avez vous donc ? Je pense que la puissance publique, elle, doit se tenir sur ses deux jambes. Elle doit dire dans l'intérêt de la lutte contre la pollution, de la qualité de l'air, etc. c'est vrai qu'il vaut mieux du transport collectif que de la voiture individuelle, mais la deuxième jambe, c'est évidemment de le construire. ce transport collectif et d'y veiller.

Et vous avez budgété tout ça ?

Bien sûr, sur l'ensemble du mandat on est à 6 milliards d'euros consacrés au retour du train, de l'investissement dans le train et c'est un sujet auquel on accordera toute notre énergie, pas simplement pour les infrastructures, mais aussi pour les tarifs. Et les tarifs, je tiens à préciser que nous sommes la liste qui dit aujourd'hui gratuité des transports scolaires, j'insiste. Ensuite, des tarifs sociaux qui permettent qu'on paye en fonction de ses revenus, de ses moyens. Ce n'est pas la même chose d'avoir beaucoup de moyens ou d'appartenir à la classe moyenne ou aux classes populaires. Donc, on payera moins et on aura, par exemple, pour les jeunes, les étudiants boursiers, la gratuité des transports. C'est important pour tous les jeunes du vendredi au lundi, des billets à 1 euro pour pouvoir à la fois rentrer dans leur famille ou tout simplement découvrir la région. Il y aura des solutions pour tous les publics.

Est-ce qu'au deuxième tour vous fusionnerez les listes de gauche qui sont présentes ?

Nous l'avons dit de façon extrêmement claire et je crois qu'il faut être clair avec les électeurs. On sera ensemble, on sera un bloc de gauche rassemblé et on gagnera contre Laurent Wauquiez. Donnez nous la force de le faire. Merci.