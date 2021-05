Élections régionales 2021 : qui sont les candidats dans votre région ?

Les candidats aux élections régionales des 20 et 27 juin prochains sont connus. Une quinzaine de membres du gouvernement figure sur les listes déposées officiellement en préfecture le 17 mai dont cinq dans les Hauts-de-France où le président sortant Xavier Bertrand (ex-LR) est candidat à sa réélection, et cinq en Ile-de-France où Valérie Pécresse (Libres !) se représente. La campagne officielle débutera le 31 mai. Le point région par région.

Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, le président sortant Laurent Wauquiez (LR) se représente. Face à lui, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste), la conseillère régionale et sénatrice de la Loire, Cécile Cukierman, à la tête d'une liste rassemblant le Parti communiste et la France insoumise, ou encore le député macroniste de la 6e circonscription de Lyon, Bruno Bonnell (La République en Marche).

Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, la présidente socialiste sortante, Marie-Guite Dufay, est candidate à sa réélection. Face à elle notamment, Bastien Faudot, à la tête d'une liste d'union de la gauche, le maire LR de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) Gilles Platret, le conseiller régional sortant RN Julien Odoul, à l'origine d'un incident très médiatisé en octobre 2019 mais aussi Stéphanie Modde, conseillère municipale à Dijon pour Europe-Ecologie-Les-Verts. Au total, huit têtes de liste se sont fait connaître.

Bretagne

En Bretagne, 13 listes ont été déposées. Le président PS sortant, Loïg Chesnais-Girard, brigue un deuxième mandat. À la tête de la région depuis la démission de Jean-Yves Le Drian, nommé ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017, Loïg Chesnais-Girard (40 ans) est le plus jeune président de région en France. Il affrontera notamment l'ex vice-président de la région en charge de l'environnement, Thierry Burlot, ancien socialiste soutenu par La République en Marche. Parmi les candidats également, la maire LR de Vitré et ex députée de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Callennec, mais aussi Claire Desmares-Poirrier, cheffe de file d'Europe Écologie Les Verts en Bretagne, ou encore l'ancien maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) Daniel Cueff, connu pour son arrêté anti-pesticides en 2019. Il mènera la liste Bretagne ma vie "sans parti politique" pour relever les "enjeux climatiques, économiques et agricoles" de la région.

Centre-Val de Loire

Sept têtes de liste se lancent dans la campagne en Centre-Val de Loire. Le président socialiste sortant, François Bonneau, s'est allié au Parti communiste. EELV et LFI sont rassemblés derrière Charles Fournier. Le député de l'Indre Nicolas Forissier, est à la tête d'une liste LR/UDI/Centristes, et le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et de la participation citoyenne, Marc Fesneau, représente LREM et le Modem.

Grand Est

Dans le Grand Est, dix listes ont été déposées. Sans surprise, le président sortant, Jean Rottner (LR), est candidat à sa succession. Il affrontera notamment la ministre déléguée à l'Insertion et ancienne présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, ainsi que l’ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, tête de liste du mouvement les Patriotes ou encore l'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti, dont l'ambition est de réunir les forces vives à gauche.

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, le président sortant brigue un second mandat. Il aura face à lui six candidats dont Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé des retraites, pour la République en Marche et Karima Delli, députée européenne et chef de file d'EELV dans la région, à la tête d'une liste de l'union de la gauche.

Ile-de-France

11 candidats briguent la présidence de la région Ile-de-France : Valérie Pécresse (Libres !), candidate à sa réélection, Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LREM), Clémentine Autain (FI), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Lionel Brot (France Démocratie directe), Fabiola Conti (Ile-de-France, Ile d'Europe), Victor Pailhac (Oser l'Écologie) et Éric Berlingen (Agir pour ne plus subir).

Normandie

En Normandie, sept candidats vont s'affronter pour devenir président de la région. Le président sortant, l'ancien député et ministre de la Défense des deux premiers gouvernements de François Fillon (2007-2010), Hervé Morin, conduit une liste centriste. Nicolas Bay, député européen, porte la candidature du RN. La majorité présidentielle est représentée par Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-Lès-Elbeuf (Seine-Maritime). La députée LREM de Seine-Maritime Stéphanie Kerbarh a déposé une liste dissidente. Elle sera exclue du parti a indiqué le patron du parti Stanislas Guerini.Mélanie Boulanger est à la tête d’une liste du Rassemblement de la gauche et des écologistes.

Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, le socialiste Alain Rousset brigue un cinquième mandat. Pour parvenir à ses fins il devra battre Nicolas Florian (LR), candidat malheureux à la mairie de Bordeaux en 2020, mais aussi le vice-président à l'environnement et à la biodiversité, Nicolas Thierry, à la tête d'une liste Europe Ecologie Les Verts. Clémence Guetté, coordinatrice du programme de la France Insoumise pour la présidentielle de 2022 et secrétaire générale du groupe LFI à l’Assemblée, est tête de liste pour La France Insoumise. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État à la Mémoire et aux anciens combattants, fait campagne pour La République En Marche - MoDem. Au total, huit hommes et femmes ont été investis par leur parti.

Occitanie

En Occitanie, neuf listes ont été déposées en préfecture. La présidente PS de la région, Carole Delga, candidate à sa réélection, brigue un deuxième mandat. Face à elle notamment, Vincent Terrail-Novès, soutenu par LREM et fils de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Guy Novès, qui figure sur la liste. Aurélien Pradié, secrétaire général du parti Les Républicains et numéro trois du parti va défendre les couleurs de la droite républicaine. Quant aux écologistes, ils sont représentés par Antoine Maurice, qui avait obtenu 48% des voix au second tour des élections municipales 2020, menaçant le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc.

Pays de la Loire

Huit candidats sont officiellement investis têtes de liste en Pays de la Loire, dont la présidente sortante, Christelle Morançais (LR) qui a succédé à Bruno Retailleau, rattrapé par la règle du non cumul des mandats, en 2017. Face à elle notamment, les anciens ministres et députés François de Rugy (LREM) et Guillaume Garot, soutenu par une dizaine de partis dont le PS, le PCF, l'Union démocratique bretonne ou encore Nouvelle Donne. L'ex-député LREM Matthieu Orphelin conduira la liste du collectif "Appel pour une Région écologique, citoyenne et solidaire", soutenu, entre autres, par EELV, Génération écologie et Génération.s.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Neuf listes ont été officiellement déposées le 17 mai en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'annonce, début mai, d'une alliance entre LR et LREM par le Premier ministre Jean Castex a provoqué un véritable psychodrame au sein des Républicains. Quinze candidats de la majorité présidentielle seront finalement présents sur la liste dévoilée par le président sortant, Renaud Muselier, mais pas la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel, ex-cheffe de file de LREM. Thierry Mariani (ex-LR), est à la tête du liste RN. À gauche, Jean-Laurent Félizia conduit une liste de "Rassemblement écologiste et social".

Élections territoriales en Corse

10 listes ont été déposées en Corse où, comme en Martinique et en Guyane, les électeurs votent pour les membres des collectivités uniques, dotées des compétences d'un conseil régional et d'un conseil départemental. Quatre de ces listes se revendiquent nationalistes, dont deux indépendantistes. Gilles Simeoni, président de l'Exécutif, est candidat pour le courant Femu. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, est lui à la tête d'une liste Corsica Libera.

