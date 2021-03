Elections régionales 2021 : qui sont les candidats en Ile-de-France ?

Les partis et les candidats se mettent en ordre de marche pour les élections régionales 2021 prévues pour l'instant les 13 et 20 juin 2021. Des hommes et femmes politiques se sont déclarés candidats depuis longtemps, d'autres l'ont fait plus récemment, certains ne l'ont pas encore fait.

Pour l'instant, nous pouvons avancer six noms : Julien Bayou pour Europe Ecologie les Verts, Audrey Pulvar soutenue par le Parti socialiste, Laurent Saint-Martin pour La République en Marche, Clémentine Autin pour La France insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement National.

Le sixième candidat sera, sauf improbable coup de théâtre, la présidente sortante Valérie Pécresse certainement soutenue par Les Républicains. Mais pour l'instant, elle fait durer le suspense et sa candidature n'est pas officielle.

Découvrez les portraits de ces six candidats prêts à prendre la tête de la région Ile-de-France. (Cet article sera actualisé au fil des mois jusqu'à la fin de la campagne)

Les six candidats pour les élections régionales en Ile-de-France

Candidatures officielles

Julien Bayou pour Europe Ecologie les Verts

Julien Bayou © Maxppp - Vincent isore

Julien Bayou, 40 ans, est élu au Conseil régional d'Ile-de-France depuis 2010.

Voici son portrait.

Audrey Pulvar soutenue par le Parti socialiste

Audrey Pulvar © Maxppp - Philippe de Poulpiquet

Audrey Pulvar, ex journaliste, est adjointe en charge de l'alimentation durable et de l'agriculture à la Mairie de Paris.

Voici son portrait.

Laurent Saint-Martin pour La République en Marche

Laurent Saint-Martin © Maxppp - Alexis Sciard

Laurent Saint-Martin est député du Val-de-Marne.

Voici son portrait.

Clémentine Autain pour La France insoumise

Clémentine Autain © Maxppp - Olivier Corsan

Clémentine Autain est députée de Seine-Saint-Denis.

Voici son portrait.

Jordan Bardella pour le Rassemblement National

Jordan Bardella © Maxppp - Vincent Isore

Jordan Bardella est député européen.

Voici son portrait.

Candidature non officialisée

Valérie Pécresse certainement soutenue par LR

Valérie Pécresse © Maxppp - Christophe Morin

Valérie Pécresse est présidente du Conseil régional d'Ile-de-France. Elle a été élue sous l'étiquette Les Républicains, un parti qu'elle a quitté en juin 2019.

Voici son portrait.