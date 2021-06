Elections régionales 2021 : Valérie Pécresse en tête des intentions de vote en Île-de-France selon un sondage

D'après un sondage, Valérie Pécresse serait favorite pour le premier et second tour des élections régionales en Île-de-France.

A une semaine et demi du premier tour des élections régionales, la présidente sortante de la région Île-de-France, Valérie Pécresse serait en tête des intentions de de vote selon un sondage Ipsos Sopra/Steria publié ce mercredi pour Radio France et France Télévisions. Elle serait réélue à la tête de la région Île-de-France dans tous les scénarios au premier et second tour des élections régionales. Ils auront lieu les 20 et 27 juin prochains.

En tête au premier et second tour

Valérie Pécresse bénéficie d'une forte notoriété. 56% des sondés affirment avoir une bonne opinion de la présidente sortante de la région. 35% en ont une mauvaise, 9% ne la connaissent pas du tout. Vient ensuite, Audrey Pulvar, la tête de liste du Parti socialiste. 35% des sondés affirment avoir une bonne opinion de l'ex-journaliste.

Dès le premier tour, la liste de Valérie Pécresse soutenue par Libres, les Républicains et l'UDI serait en tête des intentions de vote (34%). Devant celle menée par Jordan Bardella et le Rassemblement National (18%). Concernant les trois candidats de gauche : Julien Bayou (EELV-Génération.s) recueillerait 12%, des votes Clémentine Autin (LFI-PCF) 10% et Audrey Pulvar (PS), 10%. Laurent Saint-Martin (LREM) récolterait lui 11% des votes. Pour se maintenir au second tour, une liste doit récolter au moins 10% des suffrages.

Concernant le second tour, le sondage a étudié six hypothèses de triangulaires et quadrangulaires au second tour. Dans tous les cas, Valérie Pécresse est donnée largement gagnante, même si le sondage contient une marge d'erreur établie à 3,7%.

La délinquance, principale préoccupation des Franciliens

L'autre leçon importante de ce sondage concerne les préoccupations des Franciliens. 44% d'entre eux se disent préoccupés par la délinquance dans la région. Vient ensuite l'immigration, l'environnement et le chômage. Mais les Franciliens estiment que le conseil régional doit se pencher sur un tout autre sujet pour les années à venir : les transports.

Pour 36% des sondés, le conseil régional doit se pencher un peu plus sur une offre de transports gratuite pour se déplacer. Hors crise covid, chaque jour, plus de 10 millions de Franciliens prennent les transports en commun, d'où cette préoccupation. 34% des sondés affirment également que le conseil régional doit moderniser le secteur économique d'Île-de-France, créer des entreprises innovantes et d'emplois sur le territoire.