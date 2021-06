Élections régionales : "On a le devoir d'accompagner les maires sur le thème de la sécurité" (Philippe Henry)

La présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais se présente à sa succession. Philippe Henry représente la liste de la droite et du centre en Mayenne. Il souhaite notamment aider et accompagner les maires sur le domaine de la sécurité.

Les élections régionales ont lieu les 20 et 27 juin, en même temps que les élections départementales. À moins d'un mois du premier scrutin, France Bleu Mayenne vous présente les têtes de liste mayennaises. Philippe Henry, maire de Château-Gontier a été désigné tête de liste en Mayenne, avec Samia Soultani, sur la liste de la droite et du centre de Christelle Morançais, la présidente sortante des Pays-de-la-Loire.

Son programme est notamment axé sur la sécurité : "On a le devoir aujourd'hui d'aider et d'accompagner les maires, notamment sur des besoins en termes de fonctionnement ou d'investissement, comme avec la vidéoprotection", a affirmé Philippe Henry, ce jeudi 3 juin, invité de la matinale de France Bleu Mayenne.

Vous êtes maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, conseiller régional sortant. L'un des piliers de votre programme, c'est la reprise économique. Comment vous comptez accompagner les employeurs, les salariés qui ont été touchés par cette crise sanitaire?

On le sait aujourd'hui, il y a eu effectivement un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment dans le cadre du plan de relance. On est une région très industrielle, qui mérite aujourd'hui d'être soutenue. La problématique première aujourd'hui que l'on rencontre, c'est le recrutement. Il faut savoir qu'en région Pays-de-Loire, on a plus de 150 000 offres d'emplois qui ne sont pas pourvues. Plus de 10 000 en Mayenne. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, ça va être effectivement de faire se retrouver, ceux qui cherchent un emploi et les entreprises qui ont des besoins de recrutement. Donc, ça va passer par un certain nombre de dispositifs, notamment je pense à la formation professionnelle. Il faut savoir que les formations courtes ont été mises en place par Christelle Morançais et André Martin durant cette mandature, ont permis, comme à chaque fois, à 75 % de gens qui ont suivi ces formations courtes, de retrouver le chemin de l'emploi. C'est un premier sujet : l'adéquation de l'offre et la formation professionnelle que l'on peut apporter par rapport notamment à ceux qui recherchent un emploi. Ça va passer aussi par toutes les formations pour lesquelles on s'est beaucoup battu : l'apprentissage et la formation professionnelle, par alternance. La question est aussi d'adapter les formations par rapport aux nouveaux métiers. C'est un dispositif, un arsenal qu'il faudra mettre en place et qu'il faudra continuer à mettre en place et adapter pour faire en sorte que déjà, les entreprises qui se développent sur le territoire et qui souhaitent effectivement recruter puissent trouver des collaborateurs. C'est vraiment un enjeu fort quand on parle de la relance ou de la reprise.

Vous faites partie de la liste sortante, avec votre programme : on prend les mêmes et on recommence. Vous prévoyez de faire ce que vous avez fait pendant ce mandat ?

On ne peut pas renier ce qui a été fait parce qu'effectivement, il y a des résultats qui sont très marquants. On est quand même une région aujourd'hui qui a été reconnue notamment par le nombre de créations d'entreprises dans les cinq dernières années. Donc, effectivement, il y a des recettes qui ont fonctionné. La démarche qui a été menée aujourd'hui sur l'apprentissage, c'est quand même 24% d'apprentis en plus sur les cinq dernières années. Ce sont des gens qui ont trouvé du travail et l'enjeu, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse bien adapter les formations aux besoins des entreprises. Je le répète, ces 150 000 offres d'emploi qui sont proposées actuellement en région Pays de Loire et qui n'ont pas trouvé preneur. L'ambition, c'est de faire en sorte que ce soient les jeunes ou aussi les seniors qui recherchent aujourd'hui un travail, qu'on puisse effectivement leur permettre de retrouver le chemin de l'emploi.

Un autre axe de votre programme, c'est la sécurité. Est-ce que la région a les compétences pour agir dans ce domaine alors que c'est surtout un domaine régalien, un domaine de l'État?

La méthode Christelle Morançais, ça a été de faire avec. Depuis toute la mandature, on a essayé de construire avec les maires, avec les présidents d'EPCI, les communautés de commune : ça a été vrai dès le début du mandat, suite à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, elle a mis tous les élus, tous les organismes autour de la table pour construire ce qui a été le contrat d'avenir pour la région Pays-de-Loire. Sa méthode, c'est de faire avec : sur le domaine de la sécurité, c'est de dire que les maires sont en première ligne, on a le devoir aujourd'hui de les aider et de les accompagner, notamment sur des besoins en termes de fonctionnement ou d'investissement. C'est vrai pour la vidéoprotection, c'est vrai aussi pour équiper les polices municipales, mais ça a été vrai aussi dans le cadre du Pacte sur la ruralité et des contrats signés avec les intercommunalités. Pour la Mayenne, la région a accompagné les projets municipaux et intercommunaux à hauteur de 41 millions d'euros sur les cinq dernières années. Sa méthode, c'est effectivement de faire avec les élus et pas à la place des élus. Mais c'est de faire ensemble et pas d'opposer effectivement un sujet contre un autre.

Est-ce que vous pensez que ces élections régionales parlent aux électeurs?

Vous connaissez ma position depuis le départ. J'aurais préféré effectivement un report au mois de septembre parce que j'aurais souhaité effectivement que tout le monde soit vacciné. J'aurais souhaité que tout le monde puisse partir un peu en vacances et en congés et qu'on puisse sortir de cette fatigue qui nous pèse depuis maintenant un an et demi que cette crise sanitaire. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour parler des élections. Par contre, c'est important de participer. C'est important aujourd'hui d'aller voter parce que la région elle a aujourd'hui une responsabilité en matière de développement économique, en matière de transports, en matière ds familles. Je pense aux lycées, à la restauration dans les lycées. Je pense notamment aussi à toute la démarche environnementale puisque les plus grands schémas régionaux concernent la qualité de l'eau, etc. Ça concerne aujourd'hui la région et c'est bien la région qui est chef de file sur tous ces sujets-là. Il y a un enjeu fort et encore plus en Mayenne. Si on veut que les Mayennais soient bien représentés au conseil régional, il faut vraiment que les Mayennais participent aux élections régionales et départementales parce que l'abstention, ce serait effectivement le pire des ennemis de notre département et de sa représentation au lendemain du premier du second tour.