Elections régionales : Amal Couvreur mènera la liste L'occitanie en commun de Carole Delga dans le Gard

C'est au Mas des agriculteurs que Carole Delga, la présidente sortante (PS) de la région Occitanie a présenté sa liste gardoise "L'Occitanie en commun". Avec un hommage appuyé à Damien Alary et Denis Bouad, les deux anciens présidents du département, présentes, qui dit-elle, " lui ont transmis leur amour pour le Gard". C'est Amal Couvreur, conseillère départementale de Nîmes qui mènera cette liste plurielle. "Je l'ai choisie car j'ai rencontré une femme engagée, sincère, qui travaille sur le terrain dans les quartiers de Nîmes où il y a des difficultés confie Carole Delga. J'ai trouvé très intéressant qu'elle vienne à la Région parce que son expérience d'assistante sociale, de conseillère départementale, va trouver une continuité sur la question de l'accès à l'emploi. Avec Amal, il y a une vraie connexion en termes humains. Nous sommes des battantes qui ne lâchons rien et n'avons pas notre langue dans notre poche."

"Une liste d'altérité, d'engagement, d'espèrance"

Si Amal Couvreur a accepté de rejoindre Carole Delga, c'est parce que dit-elle, le Département et la Région sont complémentaires. "Quand on est sur un canton comme Nîmes 2, les problématiques des gens, c'est l'emploi et le logement. L'échelon régional est un bon outil pour répondre à leurs préoccupations. Ce n'est vraiment pas un choix d'orgueil mais un choix de détermination. Si on arrive avec ce mandat, à apaiser, à permettre l'accès à la formation aux femmes ou aux hommes isolés, un accès à une formation qualifiante qui leur permette d'être autonomes, l'objectif sera en grande partie atteint pour moi." Elle se félicite pour y parvenir de mener une "liste d'altérité, d'engagement et d’espérance."

"L'exemplarité indispensable"

Plusieurs conseillers régionaux sortants repartent aux côtés d'Amal Couvreur. Jean-Luc Gibelin, l'actuel vice-président en charge des transports, Fabrice Verdier, le président de la communauté de communes du pays d'Uzès ou encore Aurélie Genolher représentante d'Occitanie Ecologie, déléguée au Bio. D'autres personnalités gardoises la rejoignent comme Henry Brin, le président de la Chambre des Métiers du Gard, Claire Lapeyronie, la maire de Pont-Saint-Esprit, l'emblématique chef d'entreprise alésien Jalil Benabdillah ou encore Marion Mazauric, patronne des Editions du Diable Vauvert. "Je leur demande à tous de l'honnêteté, ils ont pour ça tous signé une attestation de probité sur l'honneur, le goût du travail car il vont devoir passer des heures sur le terrain. Ils doivent aussi avoir le goût des autres. "Le programme ? "Les grandes lignes, c'est de continuer à être une Région à énergie positive en conciliant économie et écologie. C'est aussi la question de la réindustrialisation. La Région doit également être inclusive dans l'accès à l'éducation, en mettant au même niveau les grandes métropoles et les petits villages ou encore en valorisant nos traditions." Carole Delga assure que son comité de soutien est soutenu par plus de 50% des maires du Gard.

La liste gardoise : Amal Couvreur, Jean-Luc Gibelin, Katy Guyot, Fabrice Verdier, Aurélie Genolher, Jalil Benabdillah, Claire Lapeyronie, Henry Brin, Monique Novaretti, Régis Bayle, Julie Delalonde, Anthony Alarcon, Marie-Pierre Quessada-Chabal, Elian Cellier, Marion Mazauric, Vincent Poutier, Sylvie Pavlista, Frédéric Martin, Brigitte Philibert, Didier Dart, Stéphanie Laurent, Jean-Marie Rosier.