Élections régionales : Annick Brossier et François Jolivet pour conduire la liste de Marc Fesneau dans l'Indre

Annick Brossier et François Jolivet, respectivement en 1ere et 2e position sur la liste de Marc Fesneau dans l'Indre

Marc Fesneau qui a annoncé officiellement il y a quelques jours sa candidature à la présidence de la région Centre-Val de Loire, était dans l'Indre ce vendredi matin. A l'occasion d'un déplacement à l'entreprise Sofeval à Valençay, spécialisée dans la tôlerie et la chaudronnerie industrielle, le ministre loir-et-chérien, en charge des Relations avec le parlement,--- en a profité pour présenter la tête de liste et son binôme pour l'Indre. Une liste régionale soutenue par La République en Marche et le Modem, le parti de Marc Fesneau.

C'est Annick Brossier, 58 ans, cheffe d'entreprise et maire de La Vernelle qui conduira la liste "Ensemble, le meilleur est avenir" dans le département. Par ailleurs, vice-présidente de la Chambre départementale des métiers et de l’artisanat (CMA) de l’Indre où elle a été élue vice-présidente, Annick Brossier se dit "attachée à la liberté d’entreprendre et à promouvoir l’attractivité économique du territoire". Mariée et mère de deux enfants, Annick Brossier a pris la présidence de la communauté de communes d’Écueillé-Valençay en 2020.

Le député de l'Indre et conseiller municipal de Saint-Maur, François Jolivet sera le numéro deux de la liste dans le département. Agé de 55 ans, il a été conseiller régional entre 2004 et 2015 et vice-président de Châteauroux Métropole entre 2000 et 2017. François Jolivet est marié et père de trois enfants.