Élections régionales : au lendemain du premier tour, place aux tractations entre listes

Au lendemain d'un premier tour marqué par une abstention record et qui a déjoué les sondages, l'heure est aux tractations pour la bataille finale du second tour. Quelles listes se maintiennent, fusionnent ou se retirent ? France Bleu fait le point, région par région.

La démocratie française s'est réveillée avec un mal de crâne ce lundi matin. Le premier tour des élections régionales et départementales a été marqué par une abstention abyssale : entre 66,1% et 68% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche selon les dernières estimations. Une désertion des urnes qui a profité aux présidents de région sortants, de droite comme de gauche.

L'heure est maintenant aux tractations entre les partis politiques. Quelles listes se maintiennent, fusionnent ou se retirent ? Les candidats ont jusqu'à mardi 18h pour trouver des accords. France Bleu fait le point.

PACA

Tous les regards sont tournés vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La seule où le président sortant, le candidate LR Renaud Muselier, allié à l'UDI et LREM, n'est qu'en deuxième position à l'issue du premier tour (31,91%). C'est Thierry Mariani (RN) qui arrive en tête avec 36,68% des suffrages exprimés.

Refusant de se désister pour respecter le principe du front républicain, le troisième homme Jean-Laurent Felizia a finalement abdiqué en milieu d'après-midi. Plus tôt dans la journée, la gauche comme la droite réclamaient son désistement. Julien Bayou, le patron d'EELV, était allé jusqu'à le menacer d'exclusion.

Ile-de-France

En Ile-de-France, la présidente sortante Valérie Pécresse (Libres/LR/UDI) est arrivée très largement en tête du premier tour avec 34,7% des voix selon les dernières estimations. Un cran en dessous, les listes RN, menée par Jordan Bardella, et EELL/Gen.s de Julien Bayou sont quasiment à égalité avec 13,12% des voix pour le premier, et 12,95% pour le second.

Au total, six listes sont en capacité de se maintenir au deuxième tour. Mais le patron des Verts a indiqué la fusion des trois listes de gauche pour le second tour. Les listes d'Audrey Pulvar, soutenue par le PS, et de Clémentine Autain, candidate de la France Insoumise et du PCF avaient indiqué dimanche soir "immédiatement se mettre au service du rassemblement".

"Je pense que nous pouvons gagner sept régions dimanche prochain" a estimé Olivier Faure, patron du PS, dont les "Pays de la Loire et l'Ile-de-France".

Hauts-de-France

Malgré la mobilisation de cinq ministres, dont Eric Dupond-Moretti, la liste LREM a été éliminée dès le premier tour dans les Hauts-de-France. Le président sortant Xavier Bertand (ex-LR) est en très bonne posture pour conserver la région. Selon les derniers résultats, il a recueilli 41,39% des voix, très loin devant son concurrent du RN Sébastien Chenu, à 24,37%.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie et candidate sur la liste LREM de Laurent Pietraszewski, a déclaré sur franceinfo qu'elle voterait pour Xavier Bertrand au second tour, non "pas avec enthousiasme", "mais parce qu'il faut toujours faire les choix qui vont dans le sens de la démocratie", tout en invitant les électeurs à faire barrage au Rassemblement national.

Karima Delli, candidate de l'union de la gauche (PS/EELV/LFI) a indiqué qu'elle maintenait sa liste pour le second tour. Elle a obtenu 19% des voix dimanche.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le président sortant Laurent Wauquiez (LR) a écrasé la concurrence lors du premier tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le candidat a obtenu un score de 43,79%, soit près de trente points de plus que l'écologiste Fabienne Grébert (14,45%), et plus de trente que le candidat du RN Andréa Kotarac (12,33%). La candidate des Vertes devrait mener une liste d'union de la gauche dimanche prochain.

La candidate socialiste Najat Vallaud-Belkacem (11,4%) a indiqué qu'elle se rangerait derrière Fabienne Grébert afin de "déloger" le président sortant. La communiste Cécile Cukierman (5,5%) devrait compléter l'alliance. Mais leur score cumulé reste cependant inférieur de 10 points à celui de Laurent Wauquiez. Le candidat LREM Bruno Bonnell (9,87%) des voix avait déjà prévenu que s'il ne se qualifiait pas, sa liste ne fusionnerait avec aucune autre.

Grand Est

Région de France marquée par le plus fort taux d'abstention (70,8% selon les dernières estimations), le Grand Est a voté majoritairement pour le président sortant Jean Rottner (LR/UDI) avec 31,15% des voix. Le candidat du RN, Laurent Jacobelli a subi un revers inattendu avec seulement 21,12% des suffrages. Ce dernier mise sur un réservoir de voix grâce aux électeurs de Florian Philippot, candidat de la liste des Patriotes (6,95%), même si l'ex-numéro 2 du RN a exclu toute fusion.

En troisième position, la candidate EELV Eliane Romani, soutenue par le PS et le PCF, atteint 14,60% des voix. Si l'écologiste a confié avoir pris contact dès dimanche soir avec l'ancienne ministre de la Culture PS Aurélie Filipetti (8,64% des voix, soutenue par Générations et LFI), aucun accord n'a été trouvé pour fusionner les listes pour le second tour.

De son côté, Brigitte Klinkert, ex-LR officiellement sans étiquette mais soutenue par LREM, a décidé de maintenir sa liste au second tour, après que Jean Rottner a rejeté l'idée d'une fusion de listes, mais "a tendu la main à tous les républicains" pour faire barrage au RN.

Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, c'est la présidente sortante Marie-Guite Dufay (PS-PCF-PRG) qui arrive en tête du premier tour avec 26,52% des suffrages. Si elle a appelé de ses vœux un large rassemblement à gauche, elle a exclu toute alliance avec LREM-Modem, dont le candidat Denis Thuriot (quatrième avec 11,69%) a décidé de maintenir sa liste au second tour. La candidate socialiste et la candidate EELV Stéphanie Modde (10,34%) ont annoncé la fusion de leurs listes lors d'une conférence de presse ce lundi.

Le candidat RN Julien Odoul s'est placé à la deuxième place avec 23,19% des voix et le candidat LR, Gilles Platret, troisième avec 21,04%. La décision du candidat LREM de maintenir sa liste a fait réagir le bras droit de Marie-Guite Dufay. "Je ne comprends pas et je ne suis pas certain qu'il puisse tenir cela longtemps dans la journée. J'imagine que les arbitrages chez LREM seront rendus au plus haut niveau de l'Etat. Nous attendons donc du président (Emmanuel) Macron qu'il prenne toutes ses responsabilités (...) pour éviter le risque du Rassemblement national" a-t-il déclaré sur France Bleu Bensançon.

Centre-Val-de-Loire

Le président sortant de la région Centre-Val de Loire François Bonneau (PS/PCF) est arrivé en tête du premier tour des élections régionales avec 24,81% des voix. Il a annoncé ce lundi la fusion de sa liste avec celle EELV-LFI, portée par Charles Fournier (10,85%). "Un peu plus des deux tiers" de la site du second tour sera donc issue de la formation PS-PCF du candidat sortant, a expliqué François Bonneau, une proportion confirmée par l'équipe de campagne EELV.

A droite et au centre, un éventuel rapprochement des listes conduites par Nicolas Forissier (LR) et Marc Fesneau (MoDem-LREM) n'était pas encore concrétisé à la mi-journée. Le candidat LR a recueilli 18,82% des voix, et celui de la majorité 16,65%. Le président des Républicains Christian Jacob a demandé "le retrait des listes de la majorité présidentielle" de Marc Fesneau, ainsi que pour celles de François de Rugy en Pays de la Loire et Denis Thuriot en Bourgogne-France-Comté.

Le candidat RN, Aleksandar Nikolic a quant a lui recueilli 22,24% des suffrages.

Bretagne

En Bretagne, Claire Desmares-Poirrier et sa liste Europe-Ecologie-Les Verts ont décidé de se maintenir au second tour des régionales dimanche prochain, et ce malgré leur quatrième place dimanche avec 14,84% des voix. La liste EELV ne fusionnera donc pas avec celle de Loïg Chesnais-Girard, arrivé en tête avec 20,95%, ni avec celle de la France Insoumise, ou celle de Daniel Cueff.

En revanche, le président sortant a annoncé avoir trouvé un accord avec la liste écologiste de Daniel Cueff. Avec ses 6,52%, il était en position de pouvoir fusionner sa liste. Les listes LR d'Isabelle Le Callenec (16,27%) et LREM/MoDem/UDI de Thierry Burlot (15,53%) n'ont pas encore clairement fait part de leurs intentions.

Occitanie

La présidente sortante PS de l'Occitanie Carole Delga part grande favorite pour le second tour, après être arrivée en tête dimanche avec 39,72% des voix. Le revers est de taille pour la liste RN qui n'enregistre que 23,25% des suffrages, et encore plus pour la liste LR et 12,19%.

Mais les relations semblent tendues entre le PS et EELV au lendemain du premier tour. Les négociations ont débuté dès dimanche soir avec Antoine Maurice (8,84%) mais les divergences semblent encore trop nombreuses selon France Bleu Occitanie.

Nouvelle-Aquitaine

Même scénario en Nouvelle-Aquitaine que dans de nombreuses autres régions, le président sortant Alain Rousset est arrivé largement en tête du premier tour des régionales avec 28,84% des voix. Mais cinq listes peuvent se présenter au second tour, si aucun accord n'est trouvé. Avec 12,51% des suffrages, la liste LR menée par Nicolas Florian a décliné toute fusion avec LREM. Mais l'ancien maire de Bordeaux a néanmoins indiqué qu'il allait poser la question à ses 206 colistiers.

En revanche, une alliance LR avec les listes de Jean Lassalle et Eddy Puyjalon n'est pas exclue. Du côté d'Alain Rousset (PS), on indique qu'il va y avoir une discussion avec Nicolas Thierry (EELV).

Pays-de-la-Loire

Là aussi, c'est la président sortante LR Christelle Morançais qui est arrivée largement en tête avec 34,29% des voix. Mais la gauche est bien décidée à lui voler sa couronne et a annoncé une alliance entre l'écologiste Matthieu Orphelin (18,70%) et le socialiste Guillaume Garot (16,31%). "On est la région de France où la présidente LR sortante fait le plus mauvais score" analysent les deux candidats. La liste sera donc menée par EELV.

Le président des Républicains Christian Jacob a demandé "le retrait des listes de la majorité présidentielle" du LREM François de Rugy (11,97%) au profit de Christelle Morançais (LR/UDI).

Normandie

En Normandie, le président sortant Hervé Morin (LR/UDI/MoDem) est arrivé largement en tête du premier tour avec 38,86% des voix. Il devance nettement la liste RN de Nicolas Bay (19,86%) et celle PS/EELV/Gen.s de Mélanie Boulanger (18,37%). Mais cette dernière a indiqué que sa liste ne fusionnerait pas avec celle de Sébastien Jumel (PCF) et crédité de 9,64% des voix, faute d'avoir trouvé un accord. La voie semble donc dégagée pour le président sortant.

Corse

En Corse, le président sortant autonomiste du conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni est arrivé en tête du premier tour avec 29,2% des voix. Ce dernier part avec un avantage pour le second tour face à son rival Laurent Marcangeli (LR), puisqu'il est en position de conclure des accords, notamment avec Jean-Christophe Angelini (autonomiste) ou avec Jean-Guy Talamoni (indépendantiste).

Le candidat du parti radical et indépendantiste Core in Fronte (8,4%) a d'ores et déjà fait savoir qu'il refuserait toute union au second tour.