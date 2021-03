Élections régionales AURA : Najat Vallaud-Belkacem tête de liste dans la métropole de Lyon ?

"Je souhaite que Najat Vallaud-Belkacem, qui serait une vraie plus-value pour une campagne commune, soit tête de liste sur la métropole de Lyon", a indiqué le président écologiste de cette métropole Bruno Bernard, dans un entretien accordé à l'AFP et au Progrès. Il souligne que "les conditions sont aujourd'hui réunies pour que le rassemblement de la gauche - qui est indispensable pour battre Laurent Wauquiez - se fasse dès maintenant plutôt qu'entre les deux tours".

Aux élections régionales, on vote sur des listes départementales sauf dans le Rhône qui est coupé en deux : métropole et reste du département.

La candidature de Najat Vallaud-Belkacem aux régionales de juin ne fait guère de doute mais n'a pas encore été officialisée. Elle avait été élue de Villeurbanne, la deuxième ville de la métropole.

Mais c'est bien Fabienne Grebert, la candidate investie par les Verts, qui serait la présidente de la région en cas de victoire selon Bruno Bernard : "Seule la candidature de Fabienne Grebert peut rassembler toutes les forces de gauche". Il pointe l'animosité pouvant exister entre l'ancienne élue socialiste et la gauche de la gauche. Les responsables régionaux du PS se sont depuis longtemps dit prêts à se ranger derrière une tête de liste écologiste aux prochaines régionales, à condition de peser d'un poids suffisant dans le futur exécutif. Sur ce point, Bruno Bernard n'a pas voulu se prononcer, renvoyant la question à de futures discussions qui devront toutefois être bouclées "dans les 10 jours à deux semaines" pour parvenir à un accord de premier tour.

Il a aussi estimé "naturel" que la sénatrice communiste Cécile Cukierman, qui a fait alliance séparément avec les insoumis, soit tête de liste dans la Loire. Depuis le mois de juillet, Bruno Bernard dirige un exécutif métropolitain où figurent "toutes les forces de gauche", y compris socialistes et insoumis. "On est tout à fait capable de travailler ensemble", explique-t-il à nos confrères du Progrès et de l'AFP.

Reste à connaître la réaction de la principale intéressée.