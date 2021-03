Elections régionales : Bastien Faudot, à la tête d'une liste d'union de six partis de gauche

Un cinquième candidat aux élections régionales. Bastien Faudot, conseiller départemental d'opposition de Belfort, animateur national de la Gauche Républicaine et Socialiste, annonce ce mercredi qu'il conduira une liste de rassemblement de six forces de gauche et d'écologistes, avec notamment la GRS, Gauche Républicaine et Socialiste dont il est le responsable national ou encore la France Insoumise. Une liste baptisée "Le temps des cerises", pour un printemps de la gauche et écologiste.

La victoire se jouera à gauche (Bastien Faudot)

Selon un sondage qui aurait été commandé par l’équipe de la présidente sortante du conseil régional Marie-Guite Dufay (PS), et dont L'Est Républicain s'est fait l'écho fin février, cette dernière serait favorite à sa réélection, en juin prochain.

"La victoire se jouera à gauche", a estimé Bastien Faudot ce mercredi lors d'un point presse. "Dès lors, la question qui se pose c'est : quel est le centre de gravité de cette gauche que nous voulons pour l'avenir de la Bourgogne Franche-Comté ?". "Dans le contexte de la crise économique et sociale que nous traversons, nous pensons avoir la meilleure pertinence du point de vue du projet", a-t-il affirmé.

"Il faut arrêter de succomber à la peur du Front National, c'est aussi ça le message, et nous souhaitons une gauche offensive qui a le souci de rassembler, mais qui remet les pendules à l'heure".

Les autres candidats déclarés

On ne connaît pas encore tous le casting mais les candidats sortent du bois à l'approche des élections régionales des 13 et 20 juin prochain (comme les départementales). Quatre d'entre eux ont déjà été officiellement investis.

Gilles Platret (maire de Chalon-sur-Saône) pour Les Républicains

(maire de Chalon-sur-Saône) pour Les Républicains Julien Odoul pour le Rassemblement National

pour le Rassemblement National Stéphanie Modde tête de liste d'Europe Écologie Les Verts

tête de liste d'Europe Écologie Les Verts Et le maire de Nevers pour LREM Denis Thuriot

La présidente de région sortante, la socialiste Marie-Guite Dufay, n'a pour l'instant pas encore dit si elle se représentait. Réponse dans les prochains jours.