Élections régionales : Bertrand Kern, la tête de liste PS en Seine-Saint-Denis, lâche Audrey Pulvar

Il a décidé de claquer la porte. Bertrand Kern, maire de Pantin, renonce à être la tête de liste PS en Seine-Saint-Denis pour les élections régionales de juin prochain, selon une information du Figaro, confirmée à France Bleu Paris par l'élu lui-même. Désigné par Audrey Pulvar, tête de liste du groupe "Ile-de-France en commun", l'élu socialiste estime que "la confiance est rompue" avec la candidate à la présidence de la région.

"Je dis stop !"

"Oui, je dis stop, je ne serai pas la tête de liste du groupe Ile-de-France en commun pour la Seine-Saint-Denis", affirme Bertrand Kern, ce mercredi soir, à France Bleu Paris. Il rappelle avoir soutenu au départ la démarche d'Audrey Pulvar qui consistait à rassembler le plus large possible "mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez trois gauches franciliennes qui sont toutes à 10% ou 12% dans les sondages. Mais avec les marges d'erreur, on peut avoir trois listes de gauche qui seront en dessous de 10% au premier tour, ce qui entraînerait la disparition de la gauche au conseil régional". Un scénario inconcevable pour lui.

L'urgence d'un rassemblement des listes de gauche

Alors qu'il y a urgence dit-il a faire l'union de la gauche avant même le premier tour, le maire de Pantin estime qu'Audrey Pulvar n'incarne pas assez aujourd'hui cette volonté de rassemblement. "Faisons une chose simple, prenons chacun un tiers de chaque liste, rassemblons nous autour d'un programme dans les prochains jours avant le dépôt des listes... C'est ce qu'on sera de toute façon amené à faire le soir du 20 juin, après le premier tour, en quelques heures. Pourquoi ne pas le faire maintenant ?"

"Il m'est désormais impossible de lui faire confiance"

En plus des doutes sur la capacité d'Audrey Pulvar à rassembler, Bertrand Kern a adressé en début de semaine, un courrier aux militants socialistes du 93 pour faire part "d'un nouveau moment de déception" au moment où la liste a été déposée en préfecture. L'ordre des candidats a été modifié sur la liste. Dans ce document que France Bleu Paris a pu consulter, il explique : "Audrey Pulvar a réussi ce sublime exploit : pour contenter de quelques-unes de ses amitiés, elle a mis en colère bon nombre de socialistes, dont moi. Javais convenu avec elle de certaines places sur la liste dont je pouvais répondre auprès de vous et elle n'a pas tenu parole. Il m'est désormais impossible de lui faire confiance". Il poursuit :

"Ces sondages, cette perte de confiance mutuelle m'ont amené à considérer que nous sommes sur la mauvaise voie : nous laisson les mesquineries dominer, tout cela sera au bénéfice d'une défaite annoncée"

Ce départ provoque des remous dans la gauche francilienne et chez les socialistes de la Seine-Saint-Denis évidemment où la candidate Audrey Pulvar est loin de faire l'unanimité. Certains militants évoquent une "erreur de casting". Bertrand Kern est-il d'accord ? "Ce n'est pas à moi de le dire, ce sont les électeurs qui répondront à cette question", répond l'élu. "Mais là encore, au-delà de sa personne, ce que je crois c'est que les électeurs de gauche en ont marre de cette division et se réfugient de plus en plus dans l'abstentionnisme car nous sommes incapables de nous réunir pour offrir une alternative à la droite et à l'extrême-droite", insiste le maire de Pantin.

Audrey Pulvar prend acte du départ de Bertrand Kern

Dans une réaction transmise à l'Agence France Presse, Audrey Pulvar dit "prendre acte de la décision de Bertrand Kern de quitter la campagne d'Ile-de-France en Commun et respecter ce choix". C'est Aïssata Seck, conseillère municipale de Bondy et jusqu'ici numéro 2 de la liste en Seine-Saint-Denis derrière Bertrand Kern, qui le remplace en tant que tête de liste départementale, a indiqué Mme Pulvar.