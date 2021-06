ECOUTEZ - Elections régionales : ce qu'il faut retenir du débat entre les têtes de listes en Mayenne

Ce mercredi 23 juin, Laurence Deschamps, Jean-Michel Cadenas, Philippe Henry et Guillaume Garot, les quatre têtes de listes mayennaises aux élections régionales en Pays de la Loire ont échangé sur France Bleu Mayenne. Retrouvez ce qu'il faut retenir de ce débat.

A quatre jours du second tour, les têtes de listes mayennaises aux Régionales en Pays de la Loire ont débattu sur l'antenne de France Bleu Mayenne ce mercredi 23 juin.

Guillaume Garot (PS/EELV/PC/Generation.s/La France Insoumise), Laurence Deschamps (LREM), Philippe Henry (LR-UDI) et Jean-Michel Cadenas (RN) ont confronté leurs idées en matière d'écologie et d'environnement mais il a aussi été question de l'alliance de l'entre-deux-tours entre les listes de Matthieu Orphelin et Guillaume Garot. Un fusion qui a beaucoup fait parler en début de semaine.

Réécoutez le débat de France Bleu Mayenne