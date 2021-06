DIRECT - Élections régionales : suivez les résultats du 1er tour en Bretagne

L'essentiel

• Les résultats seront connus à partir de 20h.

• Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Bretagne, sauf à Rennes (20h) ou Brest et Saint-Jacques-de-la-Lande (19h) .

• Retrouvez les taux de participation à 17h pour tous les départements bretons.

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le Ministère. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

► Pour les élections départementales, retrouvez toutes les infos en cliquant sur le département de votre choix : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.

Notre direct

19h15 : Les sondages placent la sécurité au premier rang des préoccupations des électeurs avant les régionales. Or, elles n'ont que très peu de compétences dans ce domaine. "Les régions ne sont responsables de la sécurité que dans les transports qu'elles gèrent (TER) et aux abords des lycées qui font aussi partie de leurs compétences", explique Jules Nyssen délégué régional de Régions de France. Le principal poste de dépenses des régions concerne la mobilité et les transports avec la gestion des infrastructures (gares publiques routières, certains ports et aéroports) et de certains transports en commun (Trains express régionaux (TER) et Transilien, transports scolaires, etc.).

Les Régions ont aussi des compétences en matière d'enseignement puisque ce sont elles qui gèrent la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées. Elles ont aussi à charge l'emploi et la formation professionnelle (information et orientation des élèves, étudiants et apprentis, insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d'emploi, etc.).

Par ailleurs, elles sont chargées de l'aménagement du territoire et de l'environnement (développement des transports, lutte contre le changement climatique, gestion des déchets, etc.), du développement économique (politique d’aides aux entreprises, attractivité du territoire, développement de l’économie sociale et solidaire, etc.) et de la gestion des programmes européens.

19h10 : Avant les premières estimations, voici quelques informations sur la Région Bretagne et ses compétences. La Bretagne compte 3,3 millions d'habitants. La Région est composée de 1200 communes. Elle est une des régions de France dont la population grandit le plus vite. A Rennes, siège du Conseil régional, débattent 83 conseillers régionaux élus au suffrage universel direct.

19h00 : Selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, le taux d'abstention est de 64% en Bretagne.

18h50 : En attendant les premières estimations à 20h, voici les choses à savoir concernant le scrutin de ces élections régionales en Bretagne. Après la réforme menée sous le quinquennat de François Hollande, le nombre de régions est passé de 22 à 13 en France métropolitaine. L'objectif était d'effectuer des économies, mais la Cour des comptes a pointé qu'elles n'étaient pas au rendez-vous.

Pour accéder au second tour, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Celles qui ont récolté 5% des voix peuvent toutefois fusionner avec des listes ayant obtenu plus de 10% pour se présenter ensemble au second. La liste qui recueille le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire de 25% des sièges. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli plus de 5% des suffrages exprimés, selon la règle de la plus forte moyenne. La liste arrivée en premier est ainsi quasiment assurée d'être majoritaire au conseil régional, l'objectif étant de dégager des majorités stables. C'est forcément le cas dans une triangulaire, mais dans une quadrangulaire la majorité absolue n'est pas garantie pour le candidat arrivé en tête, si ses trois rivaux se situent comme lui autour de 25% des voix.

Le score régional d'une liste détermine son nombre d'élus, mais les candidats se présentent par sections départementales. Les scores dans chacun des départements composant la région décident de la répartition départementale des sièges.

18h35 : Deux millions et demi d'électeurs bretons ont été appelés à voter pour ce 1er tour des Régionales. Il fallait faire son choix parmi 13 listes. Les voici dans le détail.

18h20 : Au niveau national, le taux de participation du premier tour des élections régionales et départementales était de 26,72 % à 17 heures. Il est en forte baisse par rapport à 2015.

18h15 : Comme au niveau national, les Bretons se sont beaucoup moins déplacés pour ce 1er tour qu’en décembre 2015.

Voici la participation à 17 h dans les quatre départements bretons :

Côtes-d’Armor : 35,43 %

Finistère : 28,78 %

Ille-et-Vilaine : 24,80 %

Morbihan : 28,69 %

18h05 : Bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du premier tour des élections régionales en Bretagne.