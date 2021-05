Elections régionales : changement de candidate en deuxième position de la liste LR en Dordogne

Nathalie Fontaliran, conseillère régionale sortante a annoncé qu'elle ne briguerait pas, contrairement à ce qui été prévu, un nouveau mandat. Elle devait être numéro deux sur la liste LR conduite par Jonathan Prioleaud, le maire de Bergerac. Sur sa page facebook, l'élue montignacoise s'explique " des raisons familiales et personnelles ne me permettent pas de m'engager dans un second mandat. En tant que conseillère régionale sortante, je mesure le travail, l'investissement et la disponibilité que cela requiert. " Nathalie Fontaliran précise qu'elle n'arrête pas pour autant la politique " je continuerai d'assumer mes mandats municipaux et communautaires, dans ma ville de Montignac et dans ce territoire de la Vallée de l'Homme auquel je suis très attachée".

Remplacée par Evelyne Roux, la maire de Savignac-les-Eglises

Ce jeudi matin, Nicolas Florian, la tête de liste LR aux élections régionales, présentait à Sarran en Corrèze , les têtes de listes pour l'ensemble des 12 départements de la Nouvelle Aquitaine. Il a annoncé que la numéro deux sur la liste LR en Dordogne serait Evelyne Roux, la maire de Savignac-les-Eglises. Evelyne Roux est également conseillère communautaire du Grand Périgueux.