Élections régionales : Claire Desmares-Poirier veut "passer la Bretagne au vert"

Elle veut "faire passer la Bretagne au vert" : Claire Desmares-Poirier, candidate investie par EELV, l'UDB, Nouvelle Donne et Bretagne Ecologie, Générations et des radicaux de gauche, était notre invitée sur France Bleu Armorique ce mardi matin.

_"_Notre objectif, c'est d'arriver premier à gauche, et d'être capable de former une force de rassemblement encore plus large que celle qu'on a déjà construite" : les ambitions de Claire Desmares-Poirier sont affichées. La candidate écologiste entend être le moteur d'un rassemblement autour de l'écologie, bien qu'elle ne soit pas la seule liste positionnée sur ce créneau.

"La question du premier tour, c'est celle du projet. On a un projet écologiste et fédéraliste, qui n'est pas le même que celui de Loïg Chesnais-Girard ou de la France Insoumise, même s'il y a des endroits sur lesquels on peut se retrouver, explique Claire Desmares-Poirier. Les Bretons choisiront le projet et la personne qui va l'incarner, mais pour le mener, on peut faire ça de manière beaucoup plus large."

La candidate assure avoir tenté de rallier à sa cause Daniel Cueff, lui aussi à la tête d'une liste écologiste, sans succès. Elle n'exclut pas non plus des alliances entre les deux tours. "Quoi qu'il arrive, il n'est pas raisonnable d'imaginer de diriger seul la région, qui qu'on soit, lance-t-elle. C'est un système à la proportionnelle. Dans ma manière d'approcher la politique, l'altérité et le collectif est une part essentielle."

"Virage qualitatif de l'agriculture"

"On a un modèle à bout de souffle et qu'on maintient vaille que vaille alors qu'il est nécessaire de construire une alternative", déplore la Claire Desmares-Poirier. Elle veut ainsi améliorer les revenus des agriculteurs avec une montée en gamme de l'agriculture dans la région. "Le modèle agricole breton a été construit sur un objectif de quantité, lance-t-elle. Il fallait produire beaucoup, pour le monde entier. On connait les impacts de cette course à la quantité, car ce n'est pas rémunérateur, et ça a un impact sur la santé et l'environnement."

Quid de l'emploi généré par le secteur dans la région ? "L'agriculture industrielle a détruit 300.000 emplois sur les 40 dernières années, argumente Claire Desmares-Poirier. _L'enjeu pour nous est de remettre des fermes à échelle humaine et d'y recréer des emplois_. Aujourd'hui, on a pas d'AOP laitière en Bretagne alors qu'on est la première région laitière de France !"

Pas favorable à l'écotaxe en Bretagne

La candidate ne se dit pas favorable en revanche à une écotaxe pour les poids lourds en Bretagne en raison de l'infrastructure routière : "le but de l'écotaxe, c'est de lever des moyens et faire du transfert de marchandises, de la route vers les rails notamment, rappelle Claire Desmares-Poirier._En Bretagne, on n'a plus les infrastructures_. La première des priorités, c'est d'en créer."