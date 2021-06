Élections régionales : "Comment le RN arrive à capter 20 à 25% de l'électorat ?" s'interroge Philippe Poutou

Au lendemain du sondage sur les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, donnant le Rassemblement national en tête au soir du premier tour, Philippe Poutou était l'invité de France Bleu Gironde, ce mercredi. "Comment une candidature RN arrive à capter 20 à 25% de l'électorat ?", s'interroge le porte-parole de la liste NPA/La France insoumise, menée par Clémence Guetté, et créditée de 4% des intentions de vote. "C'est une situation qui est alarmante. Ce sont des mauvaises nouvelles", dit l'ancien candidat à la présidentielle, même s'il estime que "mathématiquement, on ne dirait pas" que le RN puisse remporter la région.

Philippe Poutou estime toutefois que ces résultats sont aussi "logiques, avec la violence de la société. On sait très bien que le RN arrive arrive à récupérer une forme de mécontentement. On sait qu'une partie des milieux populaires votent pour l'extrême droite". Pour lui, il y a "un contexte de confusion extrême, de ras-le-bol, où les gens règlent des comptes un peu comme ils peuvent".

Par ailleurs, il explique cette montée du Rassemblement national, du fait d'une "société qui penche à droite". "Même la gauche de Rousset, dit-il, à force de renier des idées de gauche, à force d'abandonner et de mentir à la population au fil des élections, on voit comment ça profite finalement aux courants les plus réactionnaires".

L'extrême droite n'apportera aucune solution

Pour autant, Philippe Poutou assure que "l'extrême droite n'apportera aucune solution parce que l'extrême droite défend un système profondément injuste. Ils sont du côté des possédants, du côté des riches. On voit [Marine] Le Pen qui magouille au Parlement européen, ils font exactement pareil que les autres".

Alors, quels espoirs pour la liste d'extrême gauche ? "Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça bascule dans l'autre sens, que les gens se disent 'on va faire de la politique nous-mêmes, on va se battre nous-mêmes parce que c'est comme ça que ça peut changer'". Il appelle à "ne pas s'abstenir dans les manifestations", mais à "faire entendre la colère, contre le système capitaliste, contre les injustices sociales".

Alors, après les élections régionales, et avant la présidentielle de 2022, "L'issue, c'est quoi? C'est soit la révolte populaire pour changer ce monde capitaliste, soit une société qui devient de plus en plus autoritaire, où on s'en prend aux immigrés, aux chômeurs ou on s'en prend aux plus faibles. Et c'est ça, le programme de l'extrême droite, en réalité", juge Philippe Poutou.