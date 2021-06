Elections régionales : décryptage des enjeux du scrutin ce vendredi dans "Débat et des Hauts-de-France"

Abstention record attendue, des thèmes de campagnes qui s'invitent dans le débat et des polémiques. Analyse et décryptage de l'ambiance de cette campagne des régionales dans l'émission politique "Débat et des Hauts-de-France" ce vendredi soir, après le journal de 18h.