Élections régionales : deux experts décryptent les affiches des candidats en Pays de la Loire

On les voit partout depuis quelques semaines : les affiches des candidats aux élections régionales du 20 et 27 juin. En Pays de la Loire, les sept têtes de listes qui apparaissent sur les affiches de campagne ont chacun une approche différente de l'exercice. Décryptage avec Frank Tapino, expert en communication politique et Freddy Roy, consultant en communication politique et notamment professeur de sociologie politique à l'institut catholique de Vendée.

Frank Tapino analyse les affiches des candidats à la présidence de la région Pays de la Loire. Copier

Cécile Bayle de Jessé

Cécile Bayle de Jessé © Radio France - Paul Sertillanges

"Nicolas Dupont Aignant se met derrière sa candidate, c'est un peu plus élégant que Marine le Pen qui se met devant, assure Frank Tapino. J'aime bien, moi, Nicolas Dupont Aignant parce qu'il tape sur son clou : son parti s'appelle Debout la France et là c'est Debout les Pays de la Loire."

Eddy de Beller

Eddy Le Beller © Radio France - Paul Sertillanges

Tous les deux ne sont pas tendre avec cette affiche de Lutte Ouvrière. "J'aurais fait l'inverse, moi, dit Frank Tapino, j'aurais mis les personnages en très gros, plus en valeur, là ils sont tous petits ! Tout est fait à l'envers". "On voit tout, mais en réalité on ne voit rien", ajoute Freddy Roy.

Guillaume Garot

Guillaume Garot © Radio France - Paul Sertillanges

Ce qui marque Frank Tapino, ici, c'est le slogan. "'Un président et une équipe pour sortir ensemble de la crise', on s'est déjà endormi au bout de la deuxième ligne, lâche-t-il. Cette affiche ne dit rien. Monsieur Garot est certainement très sympa, mais il faut qu'il change d'équipe de communication."

Un slogan trop long, ça n'est pas très grave pour Freddy Roy : "ça le serait s'il était extrêmement diffusé, mais là, seulement sur les affiches et professions de foi, il n'y a aucun effet sur l’électorat à convaincre."

Hervé Juvin

Hervé Juvin - Source : juvin2021.fr

"Elle est à gauche, il est à droite : c'est Marine Le Pen qui nous présente son candidat, analyse Frank Tapino, c'est pour bien dire aux électeurs 'attention si vous ne le connaissez pas encore, c'est mon gars'."

"C'est sans surprise, voit de son côté Freddy Roy, les premières affiches de ce style, ça pouvait être perturbant il y a 20 ou 30 ans, mais maintenant on est habitué avec le Rassemblement national de voir Marine le Pen avec son candidat."

Christelle Morençais

Christelle Morençais © Radio France - Paul Sertillanges

"Elle a les bras croisés, nous regarde avec - comme dirait un réalisateur connu - une bonne tête de vainqueur, sourit Frank Tapino, plutôt convaincu, mais ça aurait peut-être mérité un slogan un peu plus avenant." Freddy Roy est lui aussi séduit par cette affiche, notamment le code couleur : "ça la fait ressortir, c'est plutôt esthétique et adroit".

Mathieu Orphelin

Matthieu Orphelin © Radio France - Paul Sertillanges

Ici, Frank Tapino n'a aucune pitié : "c'est complètement raté, vous vous rendez compte : 'solidaire, citoyenne, ensemble' et il est tout seul. C'est paradoxal".

"Il est seul, mais il peut se le permettre car il est une personnalité, pour Freddy Roy. C'est affiche classico-classique mais plutôt intelligente." Selon lui, qu'il soit seul n'est pas une erreur car il s'affiche en groupe sur les professions de foi et sur les réseaux sociaux, bien plus consultés que les affiches.

François de Rugy

François de Rugy © Radio France - Philippe Rey-Gorez

"François de Rugy a quand même une bonne image, alors il joue dessus, dit Freddy Roy. Il apparaît seul parce que derrière le combat politique, il y a aussi un combat de personnalités."

"C'est un casting, sourit Frank Tapino, ça n'est même pas 'votez pour la région', c'est 'votez pour moi'."