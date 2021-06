Elections régionales: EELV fait le choix du train

Fabienne Grébert, la tête de liste EELV aux élections régionales en Auvergne - Rhône-Alpes, a symboliquement inauguré la réouverture de la ligne Clermont-Ferrand - Saint-Etienne ce mardi. Cela fait 5 ans que les trains ne circulent plus sur la section Thiers - Boën.

C'était un anniversaire: le 1er juin 2016, la circulation de l'unique aller-retour quotidien qui circulait encore entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand était suspendue. Le 1er juin 2021, la tête de liste EELV s'est engagée à remettre cette ligne en service si jamais elle est élue à la tête de la région le 27 juin prochain. Fabienne Grébert a symboliquement coupé un "ruban inaugural", devant une plaque posée sur un massif de fleurs du parvis de la gare de Clermont.

Fabienne Grébert fait campagne pour le train et en train. Son TER en provenance de Lyon était d'ailleurs pile à l'heure pour son arrivée en Auvergne. Pour les écologistes, la ligne Clermont - Saint-Etienne est symbolique puisqu'elle "unit" les deux anciennes régions. Un combat qui rejoint la lutte de l'association le Train 634269 qui se bat pour faire revenir des trains entre Loire et Allier. Cette ligne n'est d'ailleurs pas la seule à avoir disparu ces dernières années en Auvergne, EELV promet aussi de faire à nouveau circuler des trains entre Clermont et Le Mont-Dore.

Les "petites" lignes ne sont pas les seules concernées, la liste écologiste veut aussi augmenter les fréquences sur les lignes plus chargées. Pour les candidats, faire 50 kilomètres en voiture tous les jours pour aller travailler n'est pas une fatalité, à condition qu'il existe une alternative ferroviaire efficace. Pour cela, il faut une volonté politique forte, qui n'existe pas avec la majorité sortante selon EELV.

Le budget transport est le plus important de la région Auvergne - Rhône-Alpes. Il représente près d'1,3 milliard d'€uros, pratiquement un tiers de son budget.