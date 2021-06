Élections régionales en Auvergne-Rhônes-Alpes : Cédric Villani soutient la liste écologiste

Cédric Villani a habité pendant longtemps en Auvergne-Rhône-Alpes. Le mathématicien, a notamment été professeur à l'école normale supérieure de Lyon.

Élu député En marche en 2017, il est désormais apparenté à Génération écologie. Il a participé ce mercredi soir à un meeting de soutien à Fabienne Grébert pour les élections régionales, à l'Amicale laïque de la Chaléassière à Saint-Étienne.

"C'est une région qui compte énormément pour moi et dans laquelle je compte bien apporter ma pierre à l'édifice politique. De façon générale, j'en suis arrivé à la conclusion, en tant que politique, que les formations qui me permettent d'exprimer ma sensibilité et les choses auxquelles je crois, ce sont les formations écologistes et Fabienne Grébert, j'apprécie son parcours, son indépendance, le fait qu'elle soit sensible à la fois aux enjeux écologiques et aux enjeux économiques et puis son slogan : l'écologie c'est possible".

Dans les sondages, Laurent Wauquiez, le président sortant LR du Conseil régional, semble imbattable. Pour autant, Cédric Villani reste optimiste.

"On a bien vu aux dernières municipales à quel point l'écologie a acquis une place importante aujourd'hui dans la politique locale en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors oui, les sondages disent : c'est impossible, c'est joué d'avance. Il y a un célèbre dicton que j'ai pu expérimenter en tant que scientifique qui dit : ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors on y croit, et on y va".

Les élections régionales, ce sont les 20 et 27 juin.