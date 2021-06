Élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté : Julien Odoul (RN) répond à vos questions sur France Bleu

Avant le premier premier tour des élections régionales 20 juin en Bourgogne-Franche-Comté, France Bleu vous propose chaque matin entre 8 heures et 8h30 d'interpeller des candidats. Parmi les sept têtes de listes, Julien Odoul (RN) va répondre à vos questions ce mercredi 2 juin.

France Bleu vous donne rendez-vous chaque matin, entre 8 heures et 8h30 du 31 mai au 4 juin, pour poser vos questions à certains candidats en lice les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le premier tour aura lieu le 20 juin, le second le 27 juin, et pour vous faire une idée ou décider de votre bulletin de vote, nous vous donnons la parole, faites vos propositions ! Ce mercredi 2 juin, Julien Odoul, conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté, tête de liste RN, est l'invité de France Bleu.

Qui est Julien Odoul ?

36 ans.

À la tête de la liste "Pour une région qui vous protège".

Conseiller régional (FN puis RN) depuis 2015.

Conseiller municipal (RN) à Sens depuis 2020.

Adhérent du PS en 2006-2007, du Nouveau centre en 2009, puis du FN/RN depuis 2014.

Il est aujourd'hui attaché parlementaire, intervenant régulier dans les médias notamment CNews.

En 2019, il est à l'origine d'une polémique où il demandait à une accompagnatrice scolaire de retirer un voile dans l'hémicycle du conseil régional.

Site de campagne

Facebook

Vos questions aux candidats sur France Bleu