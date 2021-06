Élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté : Marie-Guite Dufay (PS) répond à vos questions

Avant le premier premier tour des élections régionales 20 juin en Bourgogne-Franche-Comté, France Bleu vous propose chaque matin entre 8 heures et 8h30 d'interpeller des candidats. Parmi les sept têtes de listes, Marie-Guite Dufay (PS), présidente sortante, répond à vos questions ce vendredi 4 juin.

France Bleu vous donne rendez-vous chaque matin, entre 8 heures et 8h30 du 31 mai au 4 juin, pour poser vos questions à certains candidats en lice les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le premier tour aura lieu le 20 juin, le second le 27 juin, et pour vous faire une idée ou décider de votre bulletin de vote, nous vous donnons la parole, faites vos propositions ! Ce vendredi 4 juin, la socialiste Marie-Guite Dufay, présidente sortante de la région, est l'invitée de France Bleu. Elle conduit une liste PS-PRG-PCF-société civile.

Qui est Marie-Guite Dufay ?

72 ans.

À la tête de la liste "Notre région par cœur"

Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2015.

Présidente du conseil régional de Franche-Comté de 2008 à 2015.

Conseillère municipale, puis maire adjointe de Besançon, de 1989 à 2008.

Haut-fonctionnaire, carrière dans l'associatif et le social, dans l'emploi et la réinsertion professionnelle.

Adhérente au PS depuis 1983.

Site de campagne

Facebook

Vos questions aux candidats sur France Bleu

