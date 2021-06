Élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté : Stéphanie Modde (EELV) répond à vos questions

France Bleu vous donne rendez-vous chaque matin, entre 8 heures et 8h30 du 31 mai au 4 juin, pour poser vos questions à certains candidats en lice les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le premier tour aura lieu le 20 juin, le second le 27 juin, et pour vous faire une idée ou décider de votre bulletin de vote, nous vous donnons la parole, faites vos propositions ! Ce jeudi 3 juin, Stéphanie Modde, maire adjointe (EELV) à Dijon après de François Rebsemen (PS), elle mène une liste écologiste regroupant quatre mouvements : Europe Écologie Les Verts, Cap 21, l'Alliance écologiste indépendante et Génération écologie.

Qui est Stéphanie Modde ?

52 ans.

À la tête de la liste "Écologistes et solidaires, un nouvel élan pour la Bourgogne-Franche-Comté"

Maire adjointe à Dijon, élue en 2008, 2014 puis en 2020, adjointe en charge de l'écologie urbaine et du cadre de vie.

Conseillère métropolitaine de Dijon Métropole en charge de la biodiversité.

Conseillère régionale (EELV) de 2004 à 2010, membre de la commission "formation professionnelle et apprentissage".

Rejoint Les Verts en 1995.

Elle est conseillère services aux entreprises à Pôle Emploi.

