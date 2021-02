Élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté : Stéphanie Modde lance la campagne des écologistes

La tête d'"Écologistes et solidaires" a dévoilé lundi 15 février le programme et les candidats présents sur la liste pour le scrutin des régionales qui doivent se tenir au mois de juin 2021. Une liste sans alliance avec la gauche, en tout cas pour le moment.

"Nous lançons une liste écologiste pour démontrer que le Pôle écologiste part rassemblé pour les élections régionales" a notamment expliqué Stéphanie Modde, conseillère municipale à Dijon. Quand à la question d'une alliance avec la gauche, elle semble envisagée : "Une alliance est possible, nous ce qui nous importe c'est de rassembler le plus largement possible autour d'un projet écologiste et solidaire très fort en rupture avec une certaine partie de la politique d'hier".

Dans cette liste, les différentes forces écologistes se sont rassemblées, des membres d'Europe Écologie Les Verts (EELV) à CAP 21 en passant par Génération Ecologie. Un "rassemblement historique" pour la tête de liste.