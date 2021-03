Elections régionales en Bretagne : les candidats unanimes contre le retour de l'écotaxe

Les députés, qui examinent le projet de loi intitulé "Climat et résilience", ont donné leur aval dimanche en commission parlementaire, à une "contribution" des poids lourds dans les régions qui le souhaitent. On se souvient de la colère des transporteurs routiers bretons et des Bonnets rouges contre le projet d'écotaxe, qui prévoyait, en 2007, de taxer les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sur certains tronçons du réseau routier. Le projet avait été finalement abandonné. A trois mois des élections régionales, comment se positionnent les candidats ?Apparemment, le sujet ne fera pas débat en Bretagne. Ils se prononcent tous contre.

"Il faudrait être un peu fou pour se positionner pour l'écotaxe en Bretagne aujourd'hui". Cette petite phrase de Thierry Burlot, candidat centriste soutenu par la République en Marche, résume à elle seule l'état d'esprit de tous les candidats dans la région. Personne ne défendra ce projet dans la région. Tous s'y opposent au nom de notre situation géographique, péninsulaire qui pénalise les bretons.

Des dissonances tout de même

Le premier à avoir dégainé dimanche soir, c'est l'actuel président Loig Chesnais Girard. "Il n'y en aura pas en Bretagne" dit il sur Twitter, s'inquiétant d'une éventuelle écotaxe en Ile-de-France pour les nombreux bretons qui se rendent à Rungis.

Pour la candidate de la droite, Isabelle Le Callennec, "c'est clair c'est non! Les entreprises n'ont pas besoin de ça, c'est de l'écologie punitive" dit-elle. Même expression dans la bouche de Gilles Pennelle, le candidat du Rassemblement National qui s'y oppose sauf, éventuellement, pour les camions étrangers. David Cabas, candidat Debout la France dit non, de son coté, sur tout le territoire français.

Claire Desmares Poirrier d'Europe d'Ecologie Les Verts estime, elle, que cette écotaxe serait injuste chez nous mais qu'elle se justifie dans d'autres zones où le frêt ferroviaire peut se développer. Le candidat sans étiquette Daniel Cueff parle, lui, d'une provocation pour la Bretagne mais salue la possibilité donnée aux régions de prendre elles-mêmes la décision, ce que note aussi avec satisfaction Joannic Martin du Parti Breton.

Enfin la France Insoumise, par la voix de Marie Madeleine Doré Lucas, plaide pour une grande concertation nationale sur la question avec tous les acteurs concernés.

Tous les candidats plaident à ce jour pour des solutions alternatives à la mise en place de cette écotaxe régionale pour favoriser la transition écologique.