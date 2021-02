Elections régionales en Catalogne : scrutin marqué par le coronavirus, participation en baisse à 13h

Plus de cinq millions de Catalans sont appelés aux urnes ce dimanche, pour élire le président de la Généralitat. Une élection très perturbée par la crise sanitaire actuelle. Conséquence, la participation risque d'être en forte baisse. A 13h, seuls 22,77% des électeurs avaient voté. Lors du dernier scrutin en 2017, ils étaient 34,69% à la même heure, soit une baisse de près de 12 points.

Des plages horaires recommandées pour aller voter

Une baisse qui pourrait s'expliquer notamment par les mesures sanitaires prises par la Generalitat de Catalunya. Les autorités ont mis en place des plages horaires, non obligatoires mais conseillées : de 9h à 12h pour les personnes à risques, de 19h à 20h pour les personnes positives et les cas contacts, le reste de la journée pour les autres.

L'issue du vote elle est aussi est plus qu'incertaine. Les sondages prévoient des résultats très proches entre trois partis. Les deux principaux partis indépendantistes, Ensemble pour la Catalogne (JxC) et la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) d'un côté et le Parti Socialiste, au pouvoir au gouvernement national, de l'autre.