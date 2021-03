Elections régionales en Centre-Val de Loire : La France Insoumise rejoint la liste écologiste

Les élections régionales approchent et les alliances politiques s'organisent. Dans la région Centre-Val de Loire, La France Insoumise rejoint la liste "Un nouveau souffle", menée par l'écologiste Charles Fournier. Une liste qui rassemble des comités citoyens et sept partis et mouvements politiques.

Démocratie et transformation écologique et sociale

"Ce mouvement a une démarche de dépassement politique et de valorisation de l'action citoyenne", explique Aymeric Compain, chef de file des insoumis de la région. "Il y a une vraie envie de retour à la démocratie. On se retrouve également dans la démarche de transformation écologique et sociale et sur le fait que les deux sont intrinsèquement liées", abonde Karin Fischer, co-chef de file.

Alors que les communistes ont annoncé cette semaine s'allier avec le Parti socialiste, LFI refuse toute alliance avec François Bonneau, au moins au premier tour. "On considère que le PS n'est pas le plus légitime pour rassembler la gauche", justifie Aymeric Compain. Et le pari est ambitieux : "L'objectif, c'est de gagner et de gouverner la région". Quitte à faire des compromis et des alliances au second tour.

600 citoyens engagés

"Mais il ne faut pas se tromper d'adversaires. Nos adversaires, ce sont la droite, l'extrême-droite et LREM", souligne Charles Fournier. La tête de liste "Un nouveau souffle" insiste également sur l'originalité d'une démarche politique fondée sur la démocratie participative. 600 citoyens participent à la fondation du programme et représenteront 40% de la liste à tous les niveaux, aux côtés de sept mouvements politiques (EELV, LFI, Génération.s, A nous la démocratie, Allons enfants, Ensemble et Génération écologie). Les 100 principales mesures et les têtes de liste départementales devraient être connues d'ici la mi-avril.