Elections régionales en Centre-Val de Loire : les communistes votent pour s'allier au Parti socialiste

Le résultat est sans appel : à l'issue de trois jours de vote dans chacune des six fédérations départementales du Centre-Val de Loire, les adhérents du Parti communiste français ont voté à 63% pour "la construction d’une liste de rassemblement à gauche, conduite par François Bonneau le président sortant de la Région".

Deux stratégies différentes soumises au vote

1302 adhérents à jour de cotisation ont voté (soit 67,5% de participation) entre le 11 et le 13 mars. Deux options étaient soumises au vote : soit une alliance avec le PS (liste menée par François Bonneau, avec Sylvie Dubois, maire-adjointe de Saran, comme cheffe de file régionale du PCF), soit une alliance avec la France insoumise, le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon (et Sylvie Dubois, comme tête de liste).

Sylvie Dubois, cheffe de file du PCF aux régionales 2021 en Centre-Val de Loire © Radio France - Antoine Denéchère

62,99% des votants ont choisi la première option : le PCF va donc proposer une alliance au Parti socialiste pour soutenir François Bonneau. Les communistes décident donc de ne pas renouveler l'expérience (malheureuse) de 2015 quand ils avaient présenté leur propre liste (avec le Mouvement républicain et citoyen) et obtenu moins de 5% des voix, ce qui leur avait interdit toute fusion avec une autre liste de gauche au second tour et les avait privé d'élus au conseil régional.

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire © Radio France - Manon Klein

"Par ce rassemblement, les communistes entendent porter des contenus forts, transformateurs et novateurs, capables de répondre aux attentes et de recréer de l’espoir, d’ouvrir des perspectives d’un mieux vivre pour mobiliser fortement l’électorat de gauche et faire retrouver le chemin des urnes aux abstentionnistes. Nous souhaitons que la gauche incarne enfin cette force utile aux populations pour battre les droites et l’extrême-droite", écrivent les communistes du Centre-Val de Loire dans un communiqué ce samedi.

Une union plus large possible dès le 1er tour à gauche?

"Malgré nos efforts incessants, le rassemblement de toutes les forces de gauche n’a pas lieu à ce jour dans notre région, nous le regrettons", poursuivent les six fédérations du PCF Centre-Val de Loire, rappelant que cette union de la gauche et des écologistes est pourtant possible dans les Hauts-de France. Ils appellent "l’ensemble des formations de gauche PS, PCF, EELV, LFI, Génération [à prendre ]le même chemin pour construire collectivement cette dynamique qui permettra de battre les droites LR et LREM et la liste d’extrême-droite".

Les résultats du vote par département

Cher : 86,55% pour l'option 1 (alliance avec le PS) / 67,13% de participation

86,55% pour l'option 1 (alliance avec le PS) / 67,13% de participation Eure-et-Loir : 56% pour l'option 1 / 55,47% de participation

: 56% pour l'option 1 / 55,47% de participation Indre : 73,79% pour l'option 1 / 63,98% de participation

: 73,79% pour l'option 1 / 63,98% de participation Indre-et-Loire : 75,25% pour l'option 1 / 68,43% de participation

: 75,25% pour l'option 1 / 68,43% de participation Loir-et-Cher : 91,28% pour l'option 1 / 74,88% de participation

: 91,28% pour l'option 1 / 74,88% de participation Loiret : 68,44% pour l'option 2 (alliance avec LFI) / 68,45% de participation

A ce stade, à gauche, outre la liste PS-PCF donc, deux autres listes sont déclarées : celle de l'écologiste Charles Fournier et celle de la France insoumise (menée par la loirétaine Karin Fischer)