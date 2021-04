Élections régionales en Centre-Val de Loire : qui sont les têtes de liste ?

Les élections régionales doivent se tenir les dimanches 20 et 27 juin 2021, et la campagne a déjà démarré en Centre-Val de Loire. France Bleu fait un tour d'horizon des sept listes qui se sont constituées dans la région et de ceux qui les mènent.

Les élections régionales doivent avoir lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021, selon le calendrier une nouvelle fois révisé en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce sera le deuxième scrutin régional depuis la réforme territoriale qui a fait naître de grandes régions, alors que le Centre-Val de Loire a gardé son ancien périmètre.

On connaît désormais les sept têtes de liste qui mèneront la campagne dans des conditions particulières en raison du contexte sanitaire.

François Bonneau - PS/PC

A gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste ont choisi de se lancer ensemble dans la campagne. Les communistes de Centre-Val de Loire ont voté, le 13 mars dernier, à 63 % en faveur d'une union avec la majorité sortante aux régionales pour "se donner, tous les moyens pour garder la région à gauche". Le président socialiste sortant François Bonneau fera donc ticket commun avec la cheffe de file du PC régional, également maire-adjointe de Saran dans le Loiret, Sylvie Dubois.

François Bonneau, 67 ans, est président PS de la région Centre-Val de Loire depuis 2007. © Maxppp - Christophe Morin

Charles Fournier - EELV/LFI

En Centre-Val de Loire, la France Insoumise a de son côté décidé de rejoindre la liste écologiste menée par Charles Fournier, pour les élections régionales. Cette liste "Un nouveau souffle" se construit dans une démarche politique fondée sur la démocratie participative, dans la région 600 citoyens participent à la fondation du programme et représenteront 40% de la liste à tous les niveaux, aux côtés de sept mouvements politiques (EELV, LFI, Génération.s, A nous la démocratie, Allons enfants, Ensemble et Génération écologie).

Charles Fournier, tête de liste EELV-LFI est élu régional en Centre-Val de Loire depuis 2010 et vice-président depuis 2015. © Radio France - Frédéric Denis

Marc Fesneau - LREM/Modem

C'est à Marchenoir, commune du Loir-et-Cher, dont il a été maire pendant neuf ans que le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et de la participation citoyenne a officialisé sa candidature en Centre-Val de Loire ce vendredi. Élu député du Loir-et-Cher en 2017, Marc Fesneau a déjà siégé au Conseil régional de 2004 à 2010.

Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et de la participation citoyenne est la tête de liste pour LREM et le Modem. © Maxppp - Vincent Isore

Nicolas Forissier - LR/UDI/Centristes

Après sa désignation par la commission nationale d'investiture chez les Républicains, Nicolas Forissier mène la liste de la droite et du centre pour les scrutins régionaux des 20 et 27 juin prochain. Le député de l'Indre conduira également la liste dans le département. Après le retrait du député LR Guillaume Peltier, qui préfère être candidat à Chambord aux élections départementales qui se tiennent le même jour, c'est finalement le maire de Salbris Alexandre Avril qui mènera finalement la liste en Loir-et-Cher.

Nicolas Forissier, tête de liste LR pour le scrutin régional de juin 2021 est député de la 2e circonscription de l'Indre. © Maxppp - Vincent Isore

Aleksandar Nikolic - RN

Le parti de Marine Le Pen a désigné Aleksandar Nikolic pour mener la campagne des élections régionales du mois de juin prochain en Centre-Val de Loire. Âgé de 34 ans, conseiller municipal à Saint-Rémi-sur-Avre, près de Dreux et délégué départemental du RN en Eure-et-Loir, Aleksandar Nikolic est un quasi inconnu sur la scène politique régionale. Lors du précédent scrutin en Centre-Val de Loire, le Rassemblement national était arrivé en tête au premier tour avec un peu plus de 30% des suffrages obtenus par la liste menée par Philippe Loiseau.

Aleksandar Nikolic, tête de liste RN en Centre-Val de Loire est délégué départemental du RN en Eure-et-Loir. - ©Rassemblement national

Farida Megdoud - LO

Porte-parole de Lutte ouvrière en région Centre-Val de Loire, Farida Megdoud mène la liste Lutte ouvrière pour la scrutin du mois de juin. L'enseignante orléanaise était déjà candidate aux régionales en 2010 et 2015 dans la région.

Farida Megdoud, tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales du mois de juin 2021. © Radio France - Anne Oger

Jérémy Clément et Christelle de Crémiers - Démocratie écologique

La liste Démocratie écologique est "co-menée" par l'ex gilet jaune du Montargois Jérémy Clément, avec l'actuelle vice-présidente EELV de la Région Centre-Val de Loire Christelle de Crémiers mais on y trouve également Gildas Vieira, enseignant-chercheur et ex adjoint au maire socialiste de Blois.

La liste assure avoir déjà le soutien de 170 citoyens et propose un programme autour de quatre axes : "une démocratie revivifiée", avec la constitution dès maintenant d'une assemblée régionale citoyenne, une alimentation de qualité pour tous, une politique de santé fondée sur la prévention et la proximité, un développement économique et social au service du lien social et de la transition écologique.

La liste de Démocratie écologique est "co-menée" par Jérémy Clément et Christelle de Crémiers. © Radio France - Antoine Denechère

