Elections régionales en Ile-de-France : le portrait d'Audrey Pulvar tête de liste soutenue par le PS

L'adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable et de l'agriculture, Audrey Pulvar, est candidate aux élections régionales en Ile-de-France. Elle n'a pas sa carte au Parti socialiste mais elle a été adoubée par Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS. Voici son portrait.

Audrey Pulvar a 49 ans. Elle est née à Fort-de-France (Martinique) où elle a passé son enfance. Elle fait des études supérieures en métropole, à Rouen puis à l'Ecole Supérieure de Journalisme à Paris.

Elle est aujourd'hui séparée d'Arnaud Montebourg dont elle a été la compagne. Il était à l'époque député et président du Conseil général de Saône-et-Loire.

Son début de campagne n'est pas simple car elle a été récemment prise dans la tourmente des accusations de pédocriminalité de ses cousines contre son père mort en 2008.

Connue comme ancienne journaliste

Audrey Pulvar commencera sa carrière à France 3 où elle présente le 19/20. Elle travaillera aussi sur plusieurs chaînes de télévision et de radio dont France Inter et dans la presse écrite.

On le sait peu mais elle a aussi été présidente de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme.

Une toute jeune carrière politique

Audrey Pulvar s'est véritablement lancée depuis peu dans la politique. Elle a été élue conseillère municipale en 2020. Elle est adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle est chargée de l'alimentation durable et de l'agriculture.

Pour les élections régionales, elle a lancé fin septembre 2020 sa plateforme de soutien "Ile-de-France en Commun". Il s'agit d'une réplique du mouvement "Paris en commun" imaginée par Anne Hidalgo pour les dernières municipales.

Le Parti socialiste soutient sa candidature

Audrey Pulvar n'a pas sa carte au PS mais elle se présente comme tête de liste pour ces élections régionales, soutenue par le PS.

Elle a été adoubée par le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure et elle peut compter sur l'appui d'Anne Hidalgo et des leaders socialistes des huit départements franciliens. Egalement à ses côtés : le PRG et Place Publique.