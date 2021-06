Élections régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse largement en tête au premier tour selon notre sondage

Valérie Pécresse est en tête du premier tour des élections régionales en Île-de-France, selon les premières estimations des résultats de notre sondage Ipsos-Sopra-Steria pour Radio France - France Télévisions - La Chaîne Parlementaire. Sa liste obtiendrait 34,2%. Elle devance de plus de 20 points la liste de Jordan Bardella, seconde avec 13,9% des voix. En troisième position, le candidat écologiste Julien Bayou prend l'ascendant à gauche en s'adjugeant 13,7% des suffrages.

Le candidat de la majorité LREM, Laurent Saint-Martin arriverait quatrième selon ces premières estimations. Avec 11,8%, il devance Audrey Pulvar et le PS, cinquième avec 11,2%, et Clémentine Autain de La France Insoumise, sixième avec 10,1%.

Les cinq autres candidats ne dépassent pas les 2% : Victor Pailhac 1,9% ; Nathalie Artaud 1,7% ; Eric Berlingen 0,7% ; Lionel Brot 0,6% ; Fabiola Conti 0,2%.

Qui peut se maintenir au second tour ?

Toutes les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second. Celles qui ont obtenu plus de 5% peuvent fusionner avec une liste qui se maintient. En Île de France, selon les premières estimations de notre sondage, six listes peuvent donc théoriquement se maintenir : celles de Valérie Pécresse, de Jordan Bardella, de Julien Bayou, de Laurent Saint-Martin, d'Audrey Pulvar et de Clémentine Autain.

L'abstention en très forte hausse partout dans la région

Mais les abstentionnistes sont plus que jamais majoritaires en Île-de-France. Plus de deux Franciliens sur trois n'ont pas voté pour les élections régionales. Notre sondage estime que le taux d'abstention est de 67,5%. C'est 13 points de plus que lors des dernières élections régionales, où 54,1% des Franciliens ne s'étaient pas rendus aux urnes.