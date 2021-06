Elections régionales en Ile-de-France : le portrait d'Eric Berlingen tête de liste Agir pour ne plus subir

Eric Berlingen, tête de liste "Agir pour ne plus subir" est un père de famille âgé de 51 ans. Il est né en Normandie mais il vit en Ile-de-France depuis plus de 44 ans.

Il est responsable en grande distribution spécialisée.

En 2015, il devient le porte parole de l'UDMF (Union des Démocrates Musulmans Français) un mouvement fondé "pour permettre aux musulmans d’apporter une alternative dans la société française, que ce soit dans le domaine économique, social ou politique".

Eric Berlingen précise qu'il a rejoint l'UDMF parce qu'il considère que "c'est un véritable mouvement citoyen qui redonne sens et dynamisme à l’engagement politique et qui incarne parfaitement l’essence même de ce qui définit la "démocratie" : des citoyens français non issus d’élites formatés en stratèges politiciens préoccupés par leurs propres privilèges et carrières, mais de vrais citoyens français soucieux de l’avenir de leur pays".

Il avoue avoir longtemps considéré que la politique ne le concernait pas mais dit-il "au constat des discours politiques et médiatiques qui martèlent depuis plus de 15 ans que le Musulman est le problème de la société française", il a décidé de s'engager auprès du seul parti qui, selon lui, "exprime clairement et en toute transparence que d'être démocrate musulman, français, républicain et laïque n'avaient absolument rien d'incompatible".

Il défend l'éthique en politique et la laïcité. Il veut montrer que la diversité est une richesse.