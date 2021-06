Elections régionales en Ile-de-France : le portrait de Nathalie Arthaud tête de liste Lutte Ouvrière

Nathalie Arthaud conduit la liste "Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs".

Elle est née dans la Drôme à Peyrins. Elle a 51 ans. Elle est d'une famille de commerçant.

Nathalie Arthaud n'est pas de la famille de la navigatrice Florence Arthaud comme certains le pensent.

Elle a fait des études en économie et gestion et a obtenu un Capes. Elle a enseigné en région parisienne et lyonnaise.

Elle a adhéré à Lutte ouvrière alors qu'elle n'avait que 18 ans.

En 2007, elle était la porte-parole d'Arlette Laguiller pour l'élection présidentielle.

Depuis décembre 2008, elle est porte-parole de ce parti d'extrême gauche.

Entre 2008 et 2014, elle est conseillère municipale de Vaulx-en-Velin (Rhône) chargée de la jeunesse.

Souvent candidate mais sans beaucoup de réussite

Nathalie Arthaud milite pour la "protection des droits des travailleurs".

Elle s'est présentée à de nombreuses élections : la présidentielle de 2017 et les Européennes de 2019.

En 2012 aux législatives, elle a été battue dans la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Elle avait obtenu 2,47% des voix.. Elle n'a pas eu plus de succès en 2015 pour les régionales en Ile-de-France.

Discrète sur sa vie privée

En 2017, au cours d'une émission de radio, elle avait confié qu'elle partageait la vie de quelqu'un et qu'elle habitait avec cette personne un appartement de 50 mètres carrés en Seine-Saint-Denis.

Nathalie Arthaud n'a pas d'enfant et elle affirmait "l'assumer totalement" en précisant que c'était "un choix personnel".