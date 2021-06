Elections régionales en Ile-de-France : le portrait de Victor Pailhac tête de liste Oser l'Ecologie

Victor Pailhac, tête de liste Oser l'Ecologie, a 19 ans. Il étudie la philosophie à la Sorbonne à Paris. Il se présente comme végan et antispéciste. Il se défend de toutes ambitions personnelles.

Il précise que c'est un collectif de citoyens qui se présente à cette élection régionale en Ile-de-France. Selon lui, ce ne sont pas les candidats qui sont mis en avant mais les idées défendues par REV.

Il qualifie sa liste "d'écologie radicale au service de tous les vivants".

Dans une interview du Parisien, il indique qu'il veut mettre en avant la nature et l'environnement et regrette que le développement de l'économie soit toujours prioritaire.

Il préférerait que l'argent destiné "aux entreprises qui n'en n'ont pas besoin soit consacré à la culture".

Il aimerait qu'il y ait plus de référendums régionaux et locaux et affirme vouloir "endiguer la crise écologique, sociale et éthique".

Victor Pailhac a une petite expérience électorale. En 2020, il s'était présenté aux élections municipales. Il était candidat dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine pour le parti politique REV. Il avait frôlé les 5% nécessaires pour avoir un conseiller municipal.