Élections régionales en Île-de-France : le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan votera Valérie Pécresse

A quelques jours du second tour des élections régionales en Île-de-France, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié de Marine Le Pen, a affirmé qu'il voterait pour la candidate ex-LR Valérie Pécresse.

Le second tour des élections régionales en Île-de-France, c'est ce dimanche 27 juin. Alors que Valérie Pécresse est en tête à l'issue du premier tour, la gauche et les écologistes ont décidé de s'unir au deuxième tour pour lui faire face.

La présidente sortanteValérie Pécresse bénéficie d'un nouveau soutien : celui du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, allié de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017, dont son mouvement Debout la France ne présente pas de liste dans la région.

"L'élection d'un "Hidalgo bis" à la tête de ma région Île-de-France serait une calamité. Pour faire barrage à la gauche communautariste, je voterai pour Valérie Pécresse, dimanche, en dépit de mes différences nationales avec elle", a tweeté le député et ancien maire de Yerres (Essonne).

Le président de Debout La France et candidat à l'Elysée s'est rapproché de LR, après une vague de départs de cadres et de militants de sa formation vers le RN, qui dénonçaient sa "stratégie d'isolement et de division".