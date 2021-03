Elections régionales en Ile-de-France : le portrait de Valérie Pécresse présidente sortante LR

Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Ile-de-France, devrait, sauf coup de théâtre, briguer un deuxième mandat à la tête de la région.

Valérie Pécresse est la première femme à occuper le fauteuil de présidente de l'Ile-de-France. Elle a pris la place, en 2015, du socialiste Jean-Paul Huchon, qui dirigeait la région depuis 1998. Tête de liste Les Républicains, elle s'est imposée de peu avec 43,80 % des votes au second tour contre 42,18 % au socialiste Claude Bartolone.

Des études et une carrière politique brillantes

Valérie Pécresse a 53 ans, elle est née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Elle a eu son bac à 16 ans. Elle fait de brillantes études, elle termine deuxième de la promotion Condorcet de l'ENA (Ecole nationale d'administration).

A la sortie de l'ENA, elle entre au Conseil d'Etat dont elle démissionne en 2015 parce que, dit-elle, elle est contre le cumul et parce qu'elle veut se consacrer à 100% aux régionales.

Elle a été conseillère de Jacques Chirac, députée des Yvelines, ministre, dans le gouvernement Fillon, de l'Enseignement supérieur (2007-2011) puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement jusqu'en 2012.

Valérie Pécresse n'a pas déclaré officiellement sa candidature

Si la présidente de la Région ne parle pas de sa candidature pour l'instant, ses proches s'activent. En septembre 2020, ils ont lancé un collectif "Ile-de-France rassemblée".

Sous quelles couleurs prendra-t-telle la tête de sa liste ? Elle a quitté Les Républicains en juin 2019 après les élections européennes, pour fonder son mouvement, "Libres !".

Malgré tout, Valérie Pécresse devrait avoir le soutien de son parti d'origine (LR). Il ne devrait pas non plus y avoir de candidat LR face à la présidente sortante : c'est ce qu'a affirmé Aurélien Pradié, secrétaire général et numéro deux des Républicains, en septembre 2020.