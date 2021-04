Élections régionales en Île de France : Valérie Pécresse en tête des intentions de vote selon un sondage

D'après un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France, la présidente sortante de la région Île de France est en tête des intentions de vote des prochaines régionales, peu importe les configurations du second tour.

Valérie Pécresse en position de force. D'après un sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France, la présidente sortante de la région Île-de-France est en tête des intentions de vote des prochaines régionales. Et ce, quel que soit le scénario au second tour. Les Franciliens estiment à 56% que le bilan de Valérie Pécresse est "bon", 7% le trouvent même "excellent".

En tête devant la gauche et le RN au second tour

La présidente de la région surclasse clairement ses concurrents. Sa liste soutenue par Les Républicains, l'UDI et son mouvement Libres !, rassemblent 34% des suffrages dès le premier tour, contre 17% pour celle du Rassemblement National. Dans ce scénario où la gauche partirait divisé, les trois listes (socialistes, les verts et la France Insoumise) enregistrent tous 11 à 12% des intentions de vote. Même scora pour la liste du candidat macroniste Laurent Saint-Martin.

Les différents cas de figure

Au second tour, Valérie Pécresse l'emporte à chaque fois, dans les deux configurations testées. Dans l'hypothèse d'une quadrangulaire face à une gauche rassemblée derrière la socialiste Audrey Pulvar ou l'écologiste Julien Bayou, emportant avec eux 32% des suffrages, l'élue régionale l'emporterait avec 36% des voix. La liste de Jordan Bardella, soutenue par le RN, arriverait troisième avec 19%. Quand à Laurent Saint-Martin, candidat La République en Marche, il serait dernier avec 13%.

Même une union ne suffirait pas. En cas de triangulaire cette fois, Valérie Pécresse cumulerait 45% des voix, loin devant les 36% d'une liste de gauche ou des 19% du RN.

Cette enquête Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a été réalisée par Internet du 5 au 7 avril 2021, sur un échantillon de 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales d’Ile-de-France, représentatif des habitants de la région âgés de 18 ans et plus. Source : sondage Ipsos Sopra-Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France