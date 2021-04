Elections régionales en juin : compliqué pour Franck Leroy, président de l'association des maires de la Marne

Les élections régionales auront-elles lieu les 13 et 20 juin prochains comme initialement prévu ? La question divise et crée des cafouillages au niveau national comme départemental. Vendredi 9 avril, le gouvernement a annoncé que les préfets devaient consulter les maires de leurs départements afin de recueillir les avis de ces derniers sur la question. Théoriquement, les édiles ont jusqu'à lundi 12 avril à midi pour donner leur réponse.

Un délai beaucoup trop court pour Franck Leroy, maire d'Epernay (Marne) et président de l'association des maires et présidents d'intercommunalités de la Marne. "On nous a laissé un week-end pour consulter notre conseil municipal, ce qui est très compliqué à faire : la plupart des mairies sont fermées le week-end et pour les maires ruraux, qui parfois travaillent le week-end, c'est difficile !"

Pour Franck Leroy, cette décision de consulter les maires en seulement un week-end "sent un peu l'improvisation", même s'il estime que c'était justement une bonne idée au départ. Quant à Florian Lecoultre, maire de Nouzonville (Ardennes), il est favorable au maintien du scrutin régional, mais trouve que cette consultation est une manière du gouvernement de se défausser sur les maires.

"Reporter ces élections n'aurait rien d'anti-démocratique"

Outre la consultation, c'est aussi et surtout la question de la tenue ou non des élections régionales qui pose question. Pour le moment, le gouvernement s'est prononcé pour un maintien de la date des 13 et 20 juin, avec des mesures sanitaires strictes qui devront être appliquées.

Le maire d'Epernay Franck Leroy estime qu'un report des élections à la rentrée scolaire, c'est-à-dire "autour de septembre-octobre" serait préférable. "Reporter ces élections n'aurait rien de dramatique, rien d'anti-démocratique", explique Franck Leroy. "La préoccupation des Français en ce moment, ce ne sont pas les élections régionales, mais être vacciné et retrouver une vie normale." Reporter le scrutin "permettrait d'avoir plus de participation au scrutin car les gens auraient moins peur de se déplacer", conclut-il.

Le maire de Reims Arnaud Robinet a indiqué à nos confrères de Libération que son conseil municipal était favorable à 97% pour reporter les élections, un maintien du scrutin en juin étant compliqué matériellement comme humainement.

À lire aussi - Report des élections régionales : le Conseil scientifique laisse le soin aux autorités politiques de trancher