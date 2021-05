Elections Régionales : en Mayenne, le délirant complotisme de la liste "Un nôtre monde Pays de la Loire"

Une drôle de liste, étrange, pour les élections régionales en Pays de la Loire. Baptisée "Un nôtre monde Pays de la Loire", elle est menée par une parfaite inconnue de la scène politique, Linda Rigaudeau, une naturopathe installée à Nantes. Une liste montée à la hâte avec des personnalités, comme en Mayenne, que l'on peut considérer comme complotistes.

"Coronacircus" et Big Pharma

C'est vraiment un autre monde qui se présente, un monde de suspicions, de doutes, d'angoisses. La vérité n'est plus la vérité, tout est faux, tout est propagande. Les institutions, les médias mentent, la démocratie c'est juste un paravent, derrière c'est la dictature, la population sous le joug d'un nouvel ordre mondial. Voilà, une fois le discours posé, quel programme ? C'est simple, rendre le pouvoir au peuple, un concept politique assez flou mais un slogan qui peut s'avérer efficace dans une campagne.

La tête de liste mayennaise est un ancien instituteur qui ne réside pas en Mayenne

C'est le n°1 de la liste en Mayenne qui le martèle. France Bleu a réussi à le joindre dans le Maine-et-Loire ! Il vit au nord d'Angers, première surprise. Sa connaissance du département est limitée, il nous parle de Saulges et de Grez-en-Bouère. Un bon début, encore 240 communes à découvrir. La seconde surprise, elle est de taille, c'est le profil du candidat, un ancien instituteur qui relaie sur Facebook toutes les théories complotistes du moment, un farouche anti-vaccin. La crise sanitaire ? "Coronacircus" dit-il. Il nous raconte avoir eu des symptômes proches de ceux du Covid. Pas de test, il a bu une tisane et voilà. Et puis il y a aussi les aliens, nous ne sommes pas seuls sur Terre, les extra-terrestres sont là, pas trop loin, mais ils n'ont pas le droit de vote.