Elections Régionales : en Mayenne, un candidat de la liste de gauche "Le Printemps" dément tout complotisme

C'est le n°3 de la liste en Mayenne qui est ciblée sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Gauthier Dupont, un agriculteur à La Bazouge-des-Alleux, adhérent de Cap Ecologie de l'avocate Corinne Lepage, soutien du PS dans la région.

Ses publications, ses commentaires sur des sujets bien précis sont récemment remontés à la surface d'internet. Pêle-mêle, on y trouve des articles, des interviews, des propos anti-confinement, anti-vaccin, anti-masque, le camp de la vérité vraie contre le camp des menteurs, des institutions, des médias, un nouvel ordre mondial bien-pensant. Gauthier Dupont nie tout complotisme : "je ne suis ni anti-vaccin, ni anti-médecin et je crois en la science" assure-t-il, "essayer de créer une controverse en faisant des captures d'écran et en prenant pour acquis mes propos sans en connaître l'épaisseur est ridicule et très léger". Il accuse même Maël Rannou, figure d'Europe-Ecologie-Les Verts en Mayenne, d'être à la manoeuvre, de vouloir, par ce biais-là, nuire à la liste PS et l'affaiblir politiquement. Ce que le candidat écolo dément.

La tête de liste Guillaume Garot (PS) apporte son soutien à Gauthier Dupont. Il parle d'une polémique opportune, au moment où démarre la campagne, une polémique numérique précise-t-il estimant ainsi qu'elle n'intéresse franchement pas grand monde à part les initiés. "Les réponses du candidat sont étonnamment peu relayées. il va de soi qu'être membre de notre liste implique d'adhérer aux principes de la République et aux valeurs qui fondent l'engagement de notre liste, que partage le mouvement de Corinne Lepage" confie-t-il à France Bleu Mayenne.