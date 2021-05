Elections régionales en Nouvelle Aquitaine: Alain Rousset bat la campagne en Creuse

Selon le sondage Ipsos pour France Bleu et France 3, le président socialiste sortant récolte un quart des intentions de vote (25%). C'est un point seulement de plus qu'Edwige Diaz du Rassemblement national. Troisième place avec 19% pour le MoDem et la République en marche (liste menée par la ministre Geneviève Darrieussecq). Nicolas Florian des Républicains est crédité de 14% et l'écologiste Nicolas Thierry 10%.

Alain Rousset est serein

"Ce sont à un trait de plume près les mêmes résultats qu'au début de la précédente élection régionale", a commenté Alain Rousset. Le président de la région Nouvelle Aquitaine met en garde ceux qui sont tentés de déposer un bulletin du rassemblement national dans l'urne:" ils se disent on va essayer! Mais cela ne mène à rien. Dans les villes prises par l'extrême droite, il ne se passe rien! Et comment un parti qui joue sur la division peut prétendre à une gestion régionale?"

L'alliance avec les écologistes ne sera pas simple "

Au vu du sondage, la victoire d'Alain Rousset ne pourra se réaliser sans l'apport des voix écologistes. Là le candidat socialiste se montre plus hésitant. "ce ne sera pas facile, étonnamment d'ailleurs car nous travaillons avec eux depuis de nombreuses années. L'écologie ne réussira pas en se montrant brutale." Alain Rousset ajoute deux points sur lesquels il ne reculera pas à savoir trouver de l'eau pour abreuver les bêtes des agriculteurs ainsi que la mise en place d'une seconde ligne ferroviaire à grande vitesse qui permettrait à Bordeaux d'être à 100 minutes de Bilbao, au lieu des 8 heures actuelles (contre 3 heures et demi par la route).